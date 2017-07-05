Новый вклад «Краски лета» от СИ ДИ БИ БАНКа

Новый вклад «Краски лета» от СИ ДИ БИ БАНКаСи Ди Би БАНК вклады условия по вкладам
Воспользуйтесь новым предложением Си Ди Би БАНКа и разместите денежные средства на вклад с привлекательными условиями с процентной ставкой до 7.75% годовых в рублях. Предложение по вкладу «Краски лета» действует с 1 июля 2017 года.
Условия по вкладу:
- Минимальная сумма вклада 10 000 рублей.
- Максимальная сумма - без ограничений.
- Срок вклада от 1 до 12 месяцев.
- Выплата процентов – ежемесячно на текущий счёт вкладчика, открытый в АО «Си Ди Би БАНК».
- Пополнение вклада - не предусмотрено.
- Досрочное изъятие части вклада - не предусмотрено.
Банком предлагаются следующие процентные ставки по летнему вкладу:
|Срок привлечения вклада
|Процентная ставка (%)
|3 месяца
|4.00%
|6 месяцев
|6,25%
|9 месяцев
|7,00%
|12 месяцев
|7,75%
Все подробности по вкладу можно уточнить по телефону: (861) 210-98-79
Источник: СИ ДИ БИ БАНК, 03-07-2017
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