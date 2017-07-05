Новый вклад «Краски лета» от СИ ДИ БИ БАНКа



Воспользуйтесь новым предложением Си Ди Би БАНКа и разместите денежные средства на вклад с привлекательными условиями с процентной ставкой до 7.75% годовых в рублях. Предложение по вкладу «Краски лета» действует с 1 июля 2017 года.

Условия по вкладу:
  • Минимальная сумма вклада 10 000 рублей.
  • Максимальная сумма - без ограничений.
  • Срок вклада от 1 до 12 месяцев.
  • Выплата процентов – ежемесячно на текущий счёт вкладчика, открытый в АО «Си Ди Би БАНК».
  • Пополнение вклада - не предусмотрено.
  • Досрочное изъятие части вклада - не предусмотрено.

Банком предлагаются следующие процентные ставки по летнему вкладу:

Срок привлечения вкладаПроцентная ставка (%)
3 месяца4.00%
6 месяцев6,25%    
9 месяцев7,00%    
12 месяцев7,75%

Все подробности по вкладу можно уточнить по телефону: (861) 210-98-79


Источник: СИ ДИ БИ БАНК, 03-07-2017




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