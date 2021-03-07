Новый вклад "КРАСНО СОЛНЫШКО" в банке Яринтербанк



С 03 марта 2021г. новый вклад "КРАСНО СОЛНЫШКО":

  • валюта вклада - рубли РФ
  • срок вклада – 181 день
  • процентная ставка – 5,2%
  • минимальная сумма вклада - 300 000 рублей
  • пополнение - нет
  • частичное снятие - нет
  • выплата начисленных процентов - ежеквартально
  • капитализация - Да/либо проценты перечисляются на счет "До востребования"
  • досрочное расторжение вклада по ставке вклада "До востребования"
  • не пролонгируется, в конце срока действия вклада денежные средства перечисляются на вклад «До востребования»



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