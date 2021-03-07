Новый вклад "КРАСНО СОЛНЫШКО" в банке Яринтербанк

Новый вклад "КРАСНО СОЛНЫШКО" в банке ЯринтербанкДепозиты вклады Яринтербанк
С 03 марта 2021г. новый вклад "КРАСНО СОЛНЫШКО":
- валюта вклада - рубли РФ
- срок вклада – 181 день
- процентная ставка – 5,2%
- минимальная сумма вклада - 300 000 рублей
- пополнение - нет
- частичное снятие - нет
- выплата начисленных процентов - ежеквартально
- капитализация - Да/либо проценты перечисляются на счет "До востребования"
- досрочное расторжение вклада по ставке вклада "До востребования"
- не пролонгируется, в конце срока действия вклада денежные средства перечисляются на вклад «До востребования»
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