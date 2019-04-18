Новый вклад Кредит Урал Банка к юбилею родного города!



К юбилею родного города Кредит Урал Банк ввёл новый вклад «КУБ-Юбилейный», который открывается только безналичным перечислением денежных средств с текущего счета/вклада «До востребования» вкладчика!

Кредит Урал Банк предлагает разместить денежные средства в рублях по ставке до 7,1% годовых на срок 181 день со следующими процентными ставками по вкладу:

Вид вкладаГодовая процентная ставкаГодовая процентная ставка
Сумма вкладаОт 5 000 до 299 999.99 руб.От 300 000 руб.
«КУБ-Юбилейный»6,8%7,0%
«КУБ-Юбилейный Онлайн»6,9%7,1%


Обращаем внимание клиентов, что при оформлении вклада через интернет-банк «КУБ-Direct» ставка по нему выше, чем при открытии вклада в отделениях.

Условия по обоим видам вклада следующие:
  • Минимальная сумма вклада — 5 тыс. рублей.
  • Выплата процентов - в конце срока.
  • Дополнительные взносы - не принимаются.
  • Расходные операции - не производятся.
  • Выдача вклада осуществляется путём безналичного перечисления денежных средств на текущий счёт/счёт по вкладу «До востребования» вкладчика.
  • Пролонгация вклада – не осуществляется.

Ознакомиться с полными условиями по вкладу «КУБ-Юбилейный» можно:
  • на сайте Банка,
  • в отделениях,
  • по телефону Контакт-центра Банка +7(3519) 248 933, 544 544.

Кредит Урал Банк приглашает клиентов открыть вклад на выгодных условиях в любом отделении Банка!

Источник: Кредит Урал Банк, 18.04.2019 год.



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