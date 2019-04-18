Новый вклад Кредит Урал Банка к юбилею родного города!Кредит Урал Банк (КУБ) вклады условия по вкладам
К юбилею родного города Кредит Урал Банк ввёл новый вклад «КУБ-Юбилейный», который открывается только безналичным перечислением денежных средств с текущего счета/вклада «До востребования» вкладчика!
Кредит Урал Банк предлагает разместить денежные средства в рублях по ставке до 7,1% годовых на срок 181 день со следующими процентными ставками по вкладу:
|Вид вклада
|Годовая процентная ставка
|Годовая процентная ставка
|Сумма вклада
|От 5 000 до 299 999.99 руб.
|От 300 000 руб.
|«КУБ-Юбилейный»
|6,8%
|7,0%
|«КУБ-Юбилейный Онлайн»
|6,9%
|7,1%
Обращаем внимание клиентов, что при оформлении вклада через интернет-банк «КУБ-Direct» ставка по нему выше, чем при открытии вклада в отделениях.
Условия по обоим видам вклада следующие:
- Минимальная сумма вклада — 5 тыс. рублей.
- Выплата процентов - в конце срока.
- Дополнительные взносы - не принимаются.
- Расходные операции - не производятся.
- Выдача вклада осуществляется путём безналичного перечисления денежных средств на текущий счёт/счёт по вкладу «До востребования» вкладчика.
- Пролонгация вклада – не осуществляется.
Ознакомиться с полными условиями по вкладу «КУБ-Юбилейный» можно:
- на сайте Банка,
- в отделениях,
- по телефону Контакт-центра Банка +7(3519) 248 933, 544 544.
Кредит Урал Банк приглашает клиентов открыть вклад на выгодных условиях в любом отделении Банка!
Источник: Кредит Урал Банк, 18.04.2019 год.
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