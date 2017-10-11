Новый вклад "Нам 25!" от ПАО "Спиритбанк"ПАО "Спиритбанк" вклады условия по вкладам
С 10 октября 2017 года вводится в действие новый вклад в рублях в честь отмечаемого осенью 2017 года 25-летия ПАО "Спиритбанк", также изменяются процентные ставки и условия привлечения по отдельным вкладам физических лиц в рублях и иностранной валюте.
Основные условия по новому вкладу "Нам 25!":
- Минимальная сумма вклада –100,000.00 руб.
- Максимальная сумма вклада - 5,000,000.00 руб.
- Процентная ставка (% годовых) - 7.25%.
- при предъявлении Вкладчиком заключённого после 01.09.2017 года договора об Обязательном пенсионном страховании (ОПС) с Национальным негосударственным пенсионным фондом (ННПФ)) ставка по вкладу увеличивается на 0,25% годовых
- Срок привлечения средств - 4 месяца.
- В течение первых 3 (трёх) месяцев срока действия вклада - допускается внесение дополнительных взносов.
- Начисление процентов по вкладу производится ежемесячно - в последний рабочий день текущего месяца и добавляются к сумме вклада. Отдельно от вклада проценты не выплачиваются.
Продление вклада на новый срок будет возможно до момента прекращения приёма данного вида вклада Спиритбанком.
Более подробную информацию по вкладу можно уточнить на сайте банка.
Источник: ПАО "Спиритбанк" , 10.10.2017
Комментарий Банкиршы:
ПАО «Спиритбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк, зарегистрирован в Тульской области, участник банковской группы «Зенит»*. Банк основан в сентябре 1992 года. Единственным акционером ПАО «Спиритбанк» на сегодня является ПАО «Банк Зенит», которому принадлежит 100% акций, а основным бенефициарным владельцем банка «Зенит» выступает ОАО «Татнефть» (50,43%).
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