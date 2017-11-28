Новый вклад «Новогодний выбор» от ФОНДСЕРВИСБАНК А

Новый вклад «Новогодний выбор» от ФОНДСЕРВИСБАНК АФОНДСЕРВИСБАНК вклады условия по вкладам
С 27 ноября 2017 года по 31 января 2018 года в подразделениях АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» вводится новый «Срочный банковский вклад для физических лиц «Новогодний выбор».
Вклад принимается в российских рублях на срок 151 день, максимальная доходность по вкладу составляет 7,55 % годовых.
Условия по вкладу «Новогодний выбор»:
- Минимальная сумма вклада 100 000 рублей,
- Максимальная сумма – не ограничена
- Выплата процентов в конце срока.
- Досрочное расторжение вклада – по ставке «До востребования».
- Пополнение вклада — нет.
- Частичное снятие — не предусмотрено.
- Автопролонгация не предусмотрена.
Банк не открывает вклады в пользу третьих лиц. Регион действия вклада — Москва, Байконур (в Казахстане), Краснознаменск, Мирный, Новочеркасск, Фрязино.
Источник: АО «ФОНДСЕРВИСБАНК», 27.11.2017
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