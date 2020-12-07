Новый вклад «Пенсионная копилка» в Энерготрансбанке



С 7 декабря клиенты Энерготрансбанка могут открыть новый вклад в рублях «Пенсионная копилка».

Вклад доступен для открытия при условии предоставления документа, удостоверяющего статус пенсионера.

Минимальная сумма вклада — 10 000 руб. РФ.
Максимальная ставка — 4,15% годовых на срок до 180 дней.

Главная особенность вклада — возможность частичного снятия до 30% от суммы вклада на момент открытия и пополнения на сумму от 3 000 руб.

Подробные условия вклада «Пенсионная копилка» — на сайте банка в разделе «Частным клиентам – Вклады».



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