Новый вклад «Пенсионная копилка» в Энерготрансбанке

Новый вклад «Пенсионная копилка» в ЭнерготрансбанкеДепозиты пенсионный вклад вклады Энерготрансбанк
С 7 декабря клиенты Энерготрансбанка могут открыть новый вклад в рублях «Пенсионная копилка».
Вклад доступен для открытия при условии предоставления документа, удостоверяющего статус пенсионера.
Минимальная сумма вклада — 10 000 руб. РФ.
Максимальная ставка — 4,15% годовых на срок до 180 дней.
Главная особенность вклада — возможность частичного снятия до 30% от суммы вклада на момент открытия и пополнения на сумму от 3 000 руб.
Подробные условия вклада «Пенсионная копилка» — на сайте банка в разделе «Частным клиентам – Вклады».
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