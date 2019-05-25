Новый вклад по ставке до 8,0% годовых в АКИБАНКе



Лето – чудесная пора. Мы все ждём его с нетерпением, чтобы погреться на солнышке, насладиться любимыми ягодами. Лето – это ещё и сезон отпусков. А пока вы отдыхаете, пусть ваши деньги работают в АКИБАНКе.

На 2019 год АКИБАНК предлагает открыть новый сезонный вклад «Вкус лета». Основные условия по вкладу:
  • Минимальная сумма – 100 000 рублей.
  • Срок размещения – 186 дней.
  • Размер ставки по вкладу составляет до 8,00% годовых.
  • Проценты начисляются и выплачиваются в конце срока вклада.
  • Открыть вклад можно в офисах банка.

Почувствуйте «Вкус лета» с АКИБАНКом!

Все вклады АКИБАНКа защищены государственной Системой страхования вкладов.

Более подробную информацию о вкладах АКИБАНКа можно получить на сайте в разделе Вклады или по телефону службы поддержки клиентов 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный).

Источник: АКИБАНК, 23.05.2019




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