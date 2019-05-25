Новый вклад по ставке до 8,0% годовых в АКИБАНКе

Новый вклад по ставке до 8,0% годовых в АКИБАНКеАКИБАНК вклады условия по вкладам
Лето – чудесная пора. Мы все ждём его с нетерпением, чтобы погреться на солнышке, насладиться любимыми ягодами. Лето – это ещё и сезон отпусков. А пока вы отдыхаете, пусть ваши деньги работают в АКИБАНКе.
На 2019 год АКИБАНК предлагает открыть новый сезонный вклад «Вкус лета». Основные условия по вкладу:
- Минимальная сумма – 100 000 рублей.
- Срок размещения – 186 дней.
- Размер ставки по вкладу составляет до 8,00% годовых.
- Проценты начисляются и выплачиваются в конце срока вклада.
- Открыть вклад можно в офисах банка.
Почувствуйте «Вкус лета» с АКИБАНКом!
Все вклады АКИБАНКа защищены государственной Системой страхования вкладов.
Более подробную информацию о вкладах АКИБАНКа можно получить на сайте в разделе Вклады или по телефону службы поддержки клиентов 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный).
Источник: АКИБАНК, 23.05.2019
Материалы по теме
- Банковские вклады (депозиты). Оформление. Как избежать ошибок при оформлении вкладов. 9
- Валютные вклады Сбербанка
- Банковские вклады (депозиты). Отдельные моменты управления депозитами (инвестициями) 1
- Входит ли в сумму ежемесячно капитализируемого дохода по вкладу начисленная сумма налога на доход?
- Как открыть вклад или счет физического лица в банке 24