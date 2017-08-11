Новый вклад "Сберегательный" от АО "ЭКСПЕРТ БАНК"АО "ЭКСПЕРТ БАНК" вклады условия по вкладам
АО "Эксперт Банк" ввёл новый вклад "Сберегательный" с ежемесячной выплатой процентов.
Основные условия по вкладу:
- Сроки по вкладу - 91 и 270 дней.
- Минимальная сумма открытия вклада - 1 000 рублей.
- Частичное снятие - не предусмотрено.
- Пополнение – не предусмотрено.
Доходность по новому вкладу "Сберегательный" - до 9% годовых, в том числе:
- При вложении на 91 день - 8,5% с картой / 8% без карты
- При вложении на 270 дней - 9% с картой / 8,5% без карты.
Выплачиваемые ежемесячно проценты Клиенты могут получить на дебетовую карту Банка (MasterCard/Standard/Gold/Platinum), где на остаток средств по счёту тоже начисляются проценты до 8,5% годовых.
С помощью продуктов АО "Эксперт Банк" можно заработать доход на своих деньгах дважды!
Подробнее с условиями нового вклада "Сберегательный" можно ознакомится в разделе вклады.
Источник: АО "Эксперт Банк", 10 августа 2017
Материалы по теме
- Банковские вклады (депозиты). Оформление. Как избежать ошибок при оформлении вкладов. 9
- Валютные вклады Сбербанка
- Банковские вклады (депозиты). Отдельные моменты управления депозитами (инвестициями) 1
- Входит ли в сумму ежемесячно капитализируемого дохода по вкладу начисленная сумма налога на доход?
- Как открыть вклад или счет физического лица в банке 24