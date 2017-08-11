Новый вклад "Сберегательный" от АО "ЭКСПЕРТ БАНК"



АО "Эксперт Банк" ввёл новый вклад "Сберегательный" с ежемесячной выплатой процентов.
Основные условия по вкладу:
  • Сроки по вкладу - 91 и 270 дней.
  • Минимальная сумма открытия вклада - 1 000 рублей.
  • Частичное снятие - не предусмотрено.
  • Пополнение – не предусмотрено.

Доходность по новому вкладу "Сберегательный" - до 9% годовых, в том числе:
  • При вложении на 91 день - 8,5% с картой / 8% без карты
  • При вложении на 270 дней - 9% с картой / 8,5% без карты.

Выплачиваемые ежемесячно проценты Клиенты могут получить на дебетовую карту Банка (MasterCard/Standard/Gold/Platinum), где на остаток средств по счёту тоже начисляются проценты до 8,5% годовых.

С помощью продуктов АО "Эксперт Банк" можно заработать доход на своих деньгах дважды!
Подробнее с условиями нового вклада "Сберегательный" можно ознакомится в разделе вклады.


Источник: АО "Эксперт Банк", 10 августа 2017



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