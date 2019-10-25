Новый вклад "Срочный Удобный" от Яринтербанка

Новый вклад "Срочный Удобный" от ЯринтербанкаЯринтербанк вклады
Новый вклад "Срочный Удобный".
- Минимальная сумма вклада - 500 000 рублей.
- Срок - 1 год + 1 день.
- Процентная ставка - 7%.
- Дополнительные взносы предусмотрены. Последний дополнительный взнос может быть внесен не менее чем за 30 дней до окончания срока вклада. Минимальный размер дополнительного взноса – 10 000 рублей.
- Проценты по вкладу выплачиваются ежеквартально (присоединяются к сумме вклада).
- Возможно снятие начисленных процентов, а также досрочное снятие всей суммы или части вклада.
- В случае досрочного расторжения вклада, фактический срок хранения которого составил менее 366 (367) дней, проценты по нему выплачиваются исходя из процентной ставки, установленной Банком по вкладу «до востребования» на момент истребования вклада.
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