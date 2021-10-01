Новый вклад «Верное решение» в банке «Кубань Кредит»



С 1 октября 2021 года Банк «Кубань Кредит» ввел новый вклад «Верное решение». Основные условия вклада:


  • срок 181 день;
  • процентная ставка 6% годовых;
  • минимальный первоначальный взнос — 5 000 рублей;
  • открыть можно только через сервис «Кубань Кредит Онлайн»;
  • выплата процентов в конце срока.


Также увеличены процентные ставки по вкладам «Сберегательный» и «Пенсионный сберегательный» в рублях. Процентная ставка увеличилась на срок от 181 до 270 дней на 0,1%. Так, по вкладу «Сберегательный», ставка будет 5,7% при сумме вклада от 5000 рублей и 5,8% при сумме от 1 млн рублей.


Подробности можно узнать в офисах Банка и в Контакт-центре по телефонам 8 800 555-25-18 и *2518 (звонок бесплатный).




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