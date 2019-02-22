Новый вклад «Время действовать» от Райффайзенбанка

Новый вклад «Время действовать» от РайффайзенбанкаРайффайзенбанк вклады
Райффайзенбанк объявляет о запуске нового вклада «Время действовать», максимальная ставка по которому составит 6,5%. Депозит можно открыть на срок 181, 366 или 730 дней с минимальной суммой вклада 50 тыс. рублей. Условия вклада предполагают возможность выбора способа получения процентов — прибавление к сумме вклада или зачисление на текущий счёт. Депозит «Время действовать» можно открыть в интернет-банке Райффайзен-Онлайн, мобильном приложении или любом отделении Райффайзенбанка. Предложение действует до 8 апреля 2019 года включительно.
Райффайзенбанк
Райффайзенбанк
«Уверены, что новый вклад будет пользоваться популярностью среди наших клиентов, — отмечает Максим Степочкин, начальник управления некредитных продуктов Райффайзенбанка. — Его условия позволят не только разместить средства под выгодный процент, но и получать прибыль наиболее удобным способом».
Условия открытия вклада:
- Валюта вклада: ₽
- Минимальная сумма: 50 000 ₽
- Максимальная сумма: 10 000 000 ₽
- Процентная ставка: До 6,5%
- Выплата процентов: Ежемесячная капитализация процентов или ежемесячная выплата на текущий счет
- Пополнение: Не предусмотрено
- Частичное снятие: Не предусмотрено
- Пролонгация:Автоматическая пролонгация осуществляется под процентную ставку, действующую по вкладу «Стабильный рост» на дату пролонгации. Подключить автоматическую пролонгацию возможно в любом отделении банка или обратившись в Инфо–центр.
Райффайзенбанк также повысил процентные ставки по депозитам «Стабильный рост», «Личный выбор» и «Добро пожаловать! (Премиальный)». Максимальные ставки по ним составят 5,58%, 5,22% и 6,6% годовых соответственно.
Изменения вступают в силу 22 февраля 2019 года. Более подробную информацию об условиях нового вклада и других депозитах можно найти на официальном сайте Райффайзенбанка.
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