Новый вклад «Юбилейный» — к 10-летию Банка «НЕЙВА»Банк "Нейва" вклады условия по вкладам
К 10-летию Банка «НЕЙВА» с 1 июня предлагается клиентам и держателям карт новый доходный вклад «Юбилейный» по ставке 8% годовых в рублях на срок 200 дней.
Открытием этого вклада к 10-летию Банка клиентов приглашают отпраздновать вместе с Банкам юбилей! Клиентам предложен отличный способ накопить средства на крупную покупку или увлекательное путешествие. С одной стороны, высокий процент (8% годовых), который обеспечит высокую доходность сбережений. С другой — низкий порог вложений: можно начать всего с 10 тыс. рублей! К тому же не придётся надолго «замораживать» деньги (вклад открывается всего на 6,5 месяцев).
Основные условия по новому вкладу «Юбилейный» следующие:
- Валюта вклада – Рубли РФ.
- Срок вложения – 200 дней.
- Процентная ставка - 8% годовых.
- Выплата процентов ежемесячно.
- Минимальная сумма вклада – 10 000 рублей
- Пополнение вклада - в течение 60 дней с даты открытия вклада.
- Возврат вклада по окончанию срока - на текущий счёт банковской карты клиента, открытый в банке в валюте вклада.
Вклад оформляется физическим лицам, держателям банковских карт Банка «НЕЙВА» ООО, а если Вы ещё не клиент Банка «НЕЙВА», то для открытия вклада «Юбилейный» можно оформить любую карту Банка, например, Карту мгновенного выпуска.
Узнать подробности или задать уточняющие вопросы можно, позвонив в круглосуточный контакт-центр: 8-800-7000-213.
Источник: Банк «НЕЙВА», 28 мая 2019
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