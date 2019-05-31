Новый вклад «Юбилейный» — к 10-летию Банка «НЕЙВА»



К 10-летию Банка «НЕЙВА» с 1 июня предлагается клиентам и держателям карт новый доходный вклад «Юбилейный» по ставке 8% годовых в рублях на срок 200 дней.

Открытием этого вклада к 10-летию Банка клиентов приглашают отпраздновать вместе с Банкам юбилей! Клиентам предложен отличный способ накопить средства на крупную покупку или увлекательное путешествие. С одной стороны, высокий процент (8% годовых), который обеспечит высокую доходность сбережений. С другой — низкий порог вложений: можно начать всего с 10 тыс. рублей! К тому же не придётся надолго «замораживать» деньги (вклад открывается всего на 6,5 месяцев).

Основные условия по новому вкладу «Юбилейный» следующие:
  • Валюта вклада – Рубли РФ.
  • Срок вложения – 200 дней.
  • Процентная ставка - 8% годовых.
  • Выплата процентов ежемесячно.
  • Минимальная сумма вклада – 10 000 рублей
  • Пополнение вклада - в течение 60 дней с даты открытия вклада.
  • Возврат вклада по окончанию срока - на текущий счёт банковской карты клиента, открытый в банке в валюте вклада.

Вклад оформляется физическим лицам, держателям банковских карт Банка «НЕЙВА» ООО, а если Вы ещё не клиент Банка «НЕЙВА», то для открытия вклада «Юбилейный» можно оформить любую карту Банка, например, Карту мгновенного выпуска.

Узнать подробности или задать уточняющие вопросы можно, позвонив в круглосуточный контакт-центр: 8-800-7000-213.

Источник: Банк «НЕЙВА», 28 мая 2019




Материалы по теме