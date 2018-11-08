Новый вклад "Юбилейный" от ЯРИНТЕРБАНКА

Новый вклад "Юбилейный" от ЯРИНТЕРБАНКАЯринтербанк вклады условия по вкладам
Яринтербанк предлагает новый вклад "Юбилейный". Предложение действует до 31 декабря 2018 года.
Основные условия по вкладу "Юбилейный":
- Минимальная сумма вклада 50 000-00 рублей.
- Срок размещения 1 год и 1 день
- Процентная ставка 7.25% годовых.
- Внесение дополнительных взносов не предусмотрено.
- Проценты - начисляются в конце срока действия договора.
При досрочном снятии всей суммы по вкладу банком устанавливается следующая процентная ставка:
- При фактическом сроке хранения вклада менее 181 дня - проценты выплачиваются исходя из процентной ставки, установленной Банком по вкладу «до востребования» на момент истребования вклада (0,1 % годовых).
- При фактическом сроке хранения вклада свыше или равном 181 дней - проценты выплачиваются исходя из «ставки досрочного расторжения вклада» (3,5 % годовых).
Подробную информацию об условиях по вкладу можно уточнить на сайте банка.
Источник: ИКБР "ЯРИНТЕРБАНК" (ООО), 6 Ноября 2018
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