Новый вклад "Юбилейный" от ЯРИНТЕРБАНКА



Яринтербанк предлагает новый вклад "Юбилейный". Предложение действует до 31 декабря 2018 года.

Основные условия по вкладу "Юбилейный":
  • Минимальная сумма вклада 50 000-00 рублей.
  • Срок размещения 1 год и 1 день
  • Процентная ставка 7.25% годовых.
  • Внесение дополнительных взносов не предусмотрено.
  • Проценты - начисляются в конце срока действия договора.

При досрочном снятии всей суммы по вкладу банком устанавливается следующая процентная ставка:
  • При фактическом сроке хранения вклада менее 181 дня - проценты выплачиваются исходя из процентной ставки, установленной Банком по вкладу «до востребования» на момент истребования вклада (0,1 % годовых).
  • При фактическом сроке хранения вклада свыше или равном 181 дней - проценты выплачиваются исходя из «ставки досрочного расторжения вклада» (3,5 % годовых).


Подробную информацию об условиях по вкладу можно уточнить на сайте банка.

Источник: ИКБР "ЯРИНТЕРБАНК" (ООО), 6 Ноября 2018




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