Новый зимний вклад «Метелица» от АКИБАНКа!АКИБАНК вклады процентная ставка условия по вкладам
АКИБАНК в канун новогодних праздников порадовал своих клиентов новым сезонным вкладом «Метелица». В период новогодних праздников и каникул банк предлагает приумножать средства за счёт краткосрочных вложений.
Условия по зимнему вкладу «Метелица» АКИБАНКа следующие:
- Валюта вклада - Рубли РФ.
- Срок по вкладу – 120 дней.
- Минимальная сумма вклада - 50 000 рублей.
- Процентная ставка по вкладу (годовая) - 6,75%
- Выплата процентов - в конце срока.
- Дополнительные вложения и пролонгация не предусмотрены.
- При досрочном закрытии вклада - проценты по ставке «До востребования».
Все вклады АКИБАНКа застрахованы в Агентстве страхования вкладов. Подробности по условиям вклада можно уточнить по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный) или в любом отделении банка.
Источник: АКИБАНК, 05.12.2017
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