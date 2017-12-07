Новый зимний вклад «Метелица» от АКИБАНКа!



АКИБАНК в канун новогодних праздников порадовал своих клиентов новым сезонным вкладом «Метелица». В период новогодних праздников и каникул банк предлагает приумножать средства за счёт краткосрочных вложений.

Условия по зимнему вкладу «Метелица» АКИБАНКа следующие:
  • Валюта     вклада - Рубли РФ.
  • Срок по вкладу – 120 дней.
  • Минимальная сумма вклада - 50 000 рублей.
  • Процентная ставка по вкладу (годовая) - 6,75%
  • Выплата процентов - в конце срока.
  • Дополнительные вложения и пролонгация не предусмотрены.
  • При досрочном закрытии вклада - проценты по ставке «До востребования».

Все вклады АКИБАНКа застрахованы в Агентстве страхования вкладов. Подробности по условиям вклада можно уточнить по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный) или в любом отделении банка.


Источник: АКИБАНК, 05.12.2017




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