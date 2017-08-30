О мерах, принимаемых Банком России, по повышению финансовой устойчивости ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие

30.08.17

Банк «Открытие»

Банк России

Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее — Банк).



В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.



Реализация мер по повышению финансовой устойчивости Банка осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями Банка, что позволит обеспечить непрерывность его деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности Банка.



Банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Банк России будет оказывать финансовую поддержку Банку, гарантируя непрерывность его деятельности.



Приказом Банка России от 29.08.2017 № ОД-2469 в соответствии со статьями 189.25, 189.26, 189.31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ назначена временная администрация по управлению ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». В состав временной администрации вошли сотрудники Банка России и ООО «УК ФКБС».



Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.



Финансовые организации и специализированные сервисы, входящие в группу Банка, в том числе Публичное акционерное общества Страховая Компания «Росгосстрах», Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ», Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк», АО «НПФ Лукойл-гарант», АО «НПФ Электроэнергетики», ОАО «НПФ «РГС», АО «Открытие Брокер», а также «Точка» и Рокетбанк продолжат функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов.



Банк «Финансовая Корпорация Открытие» создан 15 декабря 1992 года. Банк является системно значимой кредитной организацией, по объему активов занимает 8 место. Инфраструктура Банка включает 22 филиала и более 400 внутренних структурных подразделений.





Источник: Банк России, 29 августа 2017 года



