О продаже Сбербанком дочернего банка на Украине (ПАО «СБЕРБАНК»)Сбербанк России
Сбербанк России объявляет о заключении юридически обязывающего договора о продаже ПАО «СБЕРБАНК» (Украина). Приобретает 100% пакет акций ПАО «СБЕРБАНК» (Украина) Консорциум инвесторов.
В Консорциум инвесторов войдут Норвик Банк (Латвия) и белорусская частная компания. Соответствующий юридически обязывающий договор подписан сегодня. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину.
ПАО «СБЕРБАНК» (Украина) обладает необходимыми средствами для исполнения обязательств перед частными и корпоративными клиентами. Надеемся, что решение о продаже нашего дочернего банка будет способствовать разблокированию его офисов и возобновлению нормальной работы, что позволит клиентам банка продолжить беспрепятственно пользоваться услугами одного из самых стабильных и эффективных банков в Украине и создаст основу для его дальнейшего развития.
Ускоренная продажа банка приведет к фиксации убытка по вложениям в капитал дочернего банка, который отразится в отчетности ПАО Сбербанк по РСБУ. В то же время на уровне консолидированной отчетности Группы Сбербанка влияние сделки на отчетность по МСФО не будет материальным.
Источник: Сбербанк России, 27 марта 2017 года, Москва
Комментарий Банкиршы:
Продажа Украинской дочки Сбербанком закроит для населения Украины сразу два вида переводов «Колибри», это:
• Переводы за рубеж - срочные денежные переводы между Сбербанком России РФ, дочерними банками ( ДБ АО "Сбербанк" Республики Казахстан) и ОАО «БПС-Сбербанк» Республики Беларусь) и Украиной.
• Переводы по Украине - срочные переводы наличных денег между отделениями АО "Сбербанк России" по территории Украины.
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