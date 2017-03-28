О продаже Сбербанком дочернего банка на Украине (ПАО «СБЕРБАНК»)



Сбербанк России объявляет о заключении юридически обязывающего договора о продаже ПАО «СБЕРБАНК» (Украина). Приобретает 100% пакет акций ПАО «СБЕРБАНК» (Украина) Консорциум инвесторов.

В Консорциум инвесторов войдут Норвик Банк (Латвия) и белорусская частная компания. Соответствующий юридически обязывающий договор подписан сегодня. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину.

ПАО «СБЕРБАНК» (Украина) обладает необходимыми средствами для исполнения обязательств перед частными и корпоративными клиентами. Надеемся, что решение о продаже нашего дочернего банка будет способствовать разблокированию его офисов и возобновлению нормальной работы, что позволит клиентам банка продолжить беспрепятственно пользоваться услугами одного из самых стабильных и эффективных банков в Украине и создаст основу для его дальнейшего развития.

Ускоренная продажа банка приведет к фиксации убытка по вложениям в капитал дочернего банка, который отразится в отчетности ПАО Сбербанк по РСБУ. В то же время на уровне консолидированной отчетности Группы Сбербанка влияние сделки на отчетность по МСФО не будет материальным.

Источник: Сбербанк России, 27 марта 2017 года, Москва

Комментарий Банкиршы:

Продажа Украинской дочки Сбербанком закроит для населения Украины сразу два вида переводов «Колибри», это:
•     Переводы за рубеж - срочные денежные переводы между Сбербанком России РФ, дочерними банками ( ДБ АО "Сбербанк" Республики Казахстан) и ОАО «БПС-Сбербанк» Республики Беларусь) и Украиной.
•     Переводы по Украине - срочные переводы наличных денег между отделениями АО "Сбербанк России" по территории Украины.


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