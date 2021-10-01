О тестировании физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами

О тестировании физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторамиРоссельхозбанк форекс
Сообщаем, что с 01 октября 2021 вступает в силу статья 3.1 Федерального закона от 26.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Согласно изменению в законодательстве, доступ к совершению сделок с некоторыми видами ценных бумаг и финансовых продуктов теперь требует предварительного тестирования клиента.
Вопросы тестов призваны помочь инвесторам-физическим лицам оценить свои знания и принимаемые риски.
Тестирование в АО «Россельхозбанк» можно пройти во всех офисах Банка и с использованием мобильного приложения РСХБ-БРОКЕР.
Его необходимо пройти один раз перед совершением первой сделки с конкретным классом сложных финансовых инструментов.
Тестирование не требуется, если клиент до 01.10.2021 уже совершал сделки с аналогичными инструментами в рамках брокерского обслуживания в АО «Россельхозбанк».
Также тестирование не требуется, если клиент является квалифицированным инвестором.
Условия получения статуса квалифицированного инвестора
Для получения статуса квалифицированного инвестора физическое лицо должно соответствовать хотя бы одному из следующих условий:
- Наличие активов не менее 6 млн руб. на день проведения соответствующего расчета
Считаются денежные средства и начисленные проценты в кредитных организациях, ценные бумаги, финансовые инструменты в доверительном управлении, обезличенные металлические счета
- Опыт и регулярность инвестирования
Совершенные сделки с финансовыми инструментами за последние 4 квартала на сумму не менее 6 млн рублей с периодичностью в среднем не реже 10 сделок за квартал, но не реже 1 сделки в месяц
- Опыт работы с ценными бумагами
Не менее 3-х лет работы с финансовыми инструментами в организации, которая работает с ценными бумагами или ПФИ или не менеее 2-х лет в организации у которой есть статус квалифицированного инвестора
- Образование
Высшее образованиев ВУЗе, который может аттестовать в сфере профессиональной деятельности на финансовом рынке. Либо один из документов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, аудитора или страхового актуария, либо сертификат FRM, CFA или CHA
В случае отрицательного результата тестирования клиент имеет право заново пройти тестирование неограниченное количество раз.
Желаем успешного прохождения тестирования.
Тестирование проводится в соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 26.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Методика оценки разработана ЦБ РФ и закреплена в Базовом стандарте защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.
У одного брокера тестирование придется пройти один раз перед совершением первой сделки с конкретным классом финансовых инструментов.
Тестирование разделено на два блока:
Первый — «Самооценка» — включает три вопроса, направленных на определение опыта инвестора и источника его знаний. Ответы на эти вопросы не влияют на результаты тестирования, но помогут инвестору лучше оценить свою готовность к совершению сделок. Второй блок — «Знания» — состоит из четырех вопросов об особенностях и рисках инструментов, входящих в одну из групп, для которых закон предусматривает обязательное тестирование:
- маржинальные необеспеченные сделки;*
- производные финансовые инструменты;*
- договоры репо;
- структурные облигации;
- паи закрытых паевых инвестиционных фондов;*
- облигации российских эмитентов без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже уровня, установленного Банком России;*
- облигациям, эмитентом которых является иностранная организация, обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое имеет кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Банком России;*
- облигации со структурным доходом, отвечающие установленным Банком России требованиям к уровню кредитного рейтинга;
- акции, не включенные в котировальные списки;*
- иностранные акции, не входящие в индексы из утвержденного Банком России перечня;
- иностранные ETF, включая спонсируемые ETF, доходность по которым определяется индексом, не входящим в установленный Банком России перечень.
* Наиболее популярные финансовые продукты, представленные в АО «Россельхозбанк» в рамках брокерского обслуживания, по которым проводится тестирование клиентов.
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