Обязательный перевод на карту «Мир» выплат работникам бюджетной сферы одобрен Минфином

01.02.17

АО «НСПК»

Банк России

платёжная система "Мир"

Министерство финансов положительно восприняло законопроект, устанавливающий обязанность кредитных организаций с 2018 года переводить все бюджетные выплаты, включая зарплаты, пенсии и оплату больничных листов, на карту «Мир».



В ведомстве считают, что такие меры позволят установить единый режим выплат социального характера и обеспечить доступность национальных платёжных инструментов, сообщил источник «Интерфакса», знакомый с позицией ведомства.



Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2016 года. Позже СМИ сообщили, что ряд банков просят отменить перевод бюджетных выплат на карты «Мир».



«Мир» - это российская национальная платёжная система. Её оператором стала Национальная система платёжных карт (НСПК). Она создана летом 2014 года, после того как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с платежами населения через платёжные системы Visa и MasterCard, которые активно подключились к санкциям.





Источник: Алина Назарова (vz.ru.), 31 января 2017





Для сведения: По состоянию на 31 января 2017 года участниками платёжной системы «Мир» числятся 181 банк из 635 банков РФ (данные на 01.12.2016 г.). Из их численности на сегодня 50 банков стали уже эмитентами платёжных карт «Мир» (т.е. приступили к выпуску карт), и 93 банка подключили свои устройства (банкоматы и терминалы) к обслуживанию карты. К выпуску карт «Мир» приступили такие крупные банки России как: Сбербанк России, Россельхозбанк, ВТБ24, Промсвязьбанк, Связь Банк, Газпромбанк и др.



А ряд банков готовятся просить Банк России отменить перевод бюджетных выплат на карты «Мир». К таким банкам, по версии газеты «Коммерсант», относятся Альфа-Банк, Банк «Открытие» и Промсвязьбанк.



Учредителем оператора платёжной системы «Мир» АО «НСПК» (Акционерное общество «Национальная система платёжных карт») является Центральный Банк Российской Федерации, которому принадлежит 100% акций, таким образом она не зависит от иностранных компаний и инвесторов.



