Осенний марафон вкладов в Банке ПТБ

Осенний марафон вкладов в Банке ПТБДепозиты вклады Промтрансбанк
Клиенты Банка ПТБ встречают осень ВЫСОКИМИ СТАВКАМИ по вкладам!
С 1 сентября ПТБ обновляет линейку вкладов в рублях. У вкладов не только новые названия, но и повышенные ставки по каждому депозиту.
Вклад «БАЙРАМ»
В линейке рублевых депозитов является одним из самых популярных. Условия по вкладу позволяют не только выгодно размещать свободные средства на длинный срок, но и снимать деньги с сохранением повышенных процентов в короткие периоды.
Таким образом, у вкладчиков появляется возможность фиксировать доход и в зависимости от ситуации на финансовом рынке России и размещать далее свои средства с учетом меняющихся ставок по вкладам.
Ставки по этому вкладу: с 1 по 90 день ставка по вкладу составляет 5,5 %, с 91 по 180 день – 5,75 %, с 181 по 370 день – 6,0 %, с 371 дня и до окончания срока действия вклада ставка 6,25%. По истечении каждого периода у клиентов есть возможность снять деньги с сохранением начисленных процентов. Проценты причисляются к основной сумме вклада ежеквартально, тем самым еще больше повышается капитализация депозита.
Вклад «УНЫШ. Пенсионный»
Это депозит с повышенной ставкой для представителей старшего поколения. Он удобен для пенсионеров тем, что условиями предусмотрены два варианта начисления процентов по выбору вкладчика:
- ежемесячное начисление процентов с перечислением на отдельный счет и с возможностью их снятия;
- ежемесячное начисление процентов с «капитализацией» путем их причисления к основной сумме вклада.
Эффективная ставка по вкладу с учетом «капитализации» составляет 6,72 %. Срок депозита 400 дней.
Вклад «АЛТЫН»
Уникальный вклад, который дает возможность вкладчику постоянно распоряжаться своими средствами на депозитном счете. При этом у вкладчика имеется возможность полного снятия и дополнительного вложения средств любой суммы без ограничения, без пересчета процентов. Таким образом, вклад на условиях «до востребования» превращается в накопительный вклад с повышенной ставкой. В течение всего срока действия данного вклада проценты начисляются по ставке 5,0 % годовых.
Минимальная сумма первоначального взноса по всем видам срочных вкладов – 10 000 рублей. Оформить вклады можно в любом офисе ПТБ на территории Республики Башкортостан и в г. Москве.
Вклады ПТБ – это выгодные процентные ставки, надежный способ хранения накоплений, высокий уровень обслуживания, а также широкая линейка депозитов, предоставляющая возможность выбрать для себя оптимальный вариант размещения денежных средств. ПТБ включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов.
Более подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону 8 (347) 2-999-999. Также вы можете заказать звонок или написать WhatsApp, Viber, Telegram 8-967-749-49-49.
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