Открывайте онлайн! До 10,25% годовых при оформлении вклада через ДБО Таврического Банка



31 января вместе с очередным повышением ставок Таврический Банк в три раза увеличил размер надбавки к процентной ставке по депозитам, открываемым в Интернет-банке и мобильном приложении.

Надбавка +0,3% годовых действует при онлайн – оформлении следующих рублевых вкладов: «Таврический Максимум», «Оптимальный», «Достижимый», «Накопительный» и «Удобный+».

Доходность флагманского вклада «Таврический Максимум» выросла до 10,25% годовых. Ставка действует при открытии вклада онлайн на 367 дней, минимальная сумма депозита – 50 тыс. рублей.

Максимальная ставка по гибкому вкладу «Удобный+» выросла до 9,38% годовых, действует при оформлении депозита онлайн на сумму от 700 тыс. рублей сроком на 181 день. Тарифом «Удобный +» предусмотрена ежемесячная выплата процентов, а также возможность пополнения вклада и частичного снятия средств.

Ознакомиться с подробными условиями всех вкладов можно по ссылке.

Вклады застрахованы, номер банка в реестре участников системы страхования вкладов – 235.





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