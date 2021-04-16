Отозвана лицензия у банка «НЕЙВА»Центральный банк РФ отзыв лицензии Банк "Нейва"
Банк России приказом от 16.04.2021 № ОД-689 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью БАНК «НЕЙВА» ООО (рег. № 1293, г. Екатеринбург, далее — Банк «НЕЙВА»). По величине активов кредитная организация занимала 188 место в банковской системе Российской Федерации1.
Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что Банк «НЕЙВА»:
- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводилось ограничение на осуществление отдельных банковских операций;
- допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банком «НЕЙВА» в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам.
Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Банком «НЕЙВА» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В Банк «НЕЙВА» назначена временная администрация Банка России3, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего4 либо ликвидатора5. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Информация для вкладчиков: Банк «НЕЙВА» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам6 в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
Выплата вкладов производится Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее — Агентство). Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии Агентства (8 800 200-08-05), а также на сайте Агентства в сети Интернет (https://www.asv.org.ru/) в разделе «Страхование вкладов/Страховые случаи».
1 Согласно данным отчетности на 01.04.2021.
2 Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7.2 Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
3 В соответствии с приказом Банка России от 16.04.2021 № ОД-690.
4 В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
5 В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
6 Вкладчик — гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность, или юридическое лицо, указанное в статье 5.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», заключившие с банком договор банковского вклада или договор банковского счета, либо любое из указанных лиц, в пользу которого внесен вклад и (или) которое является владельцем сберегательного сертификата, либо лицо, являющееся владельцем специального счета (специального депозита), предназначенного для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, открытого в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.
Информация предоставлена Пресс-службой Банка России.
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