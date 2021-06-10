Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО «Энергомашбанк»Центральный банк РФ отзыв лицензии Энергомашбанк
Банк России приказом от 09.06.2021 № ОД-1112 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество ПАО «Энергомашбанк» (рег. № 52, г. Санкт-Петербург, далее — Энергомашбанк). По величине активов кредитная организация занимала 145 место в банковской системе Российской Федерации1.
Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой и п.п. 1, 2 части второй ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что Энергомашбанк:
- полностью утратил собственные средства (капитал);
- реализовывал высоко-рисковую бизнес-модель, занижая величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности,
- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России и предписания Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков3.
В связи с существенными кредитными рисками и низким качеством активов исполнение Энергомашбанком требований Банка России о доформировании необходимых резервов привело к полной утрате капитала.
Кроме того, Энергомашбанк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами в связи с потерей ликвидности.
Собственниками кредитной организации не были приняты необходимые меры по повышению финансовой устойчивости кредитной организации.
Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Энергомашбанком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В Энергомашбанк назначена временная администрация Банка России4, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего5 либо ликвидатора6. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Информация для вкладчиков: Энергомашбанк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
Выплата вкладов производится Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее — Агентство). Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии Агентства (8 800 200-08-05), а также на сайте Агентства в сети Интернет (https://www.asv.org.ru/.ru/) в разделе «Страхование вкладов/Страховые случаи».
1 Согласно данным отчетности на 01.05.2021.
2 Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
3 Вкладчик — гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность, или юридическое лицо, указанное в статье 5.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», заключившие с банком договор банковского вклада или договор банковского счета, либо любое из указанных лиц, в пользу которого внесен вклад и (или) которое является владельцем сберегательного сертификата, либо лицо, являющееся владельцем специального счета (специального депозита), предназначенного для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, открытого в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.
4 В соответствии с приказом Банка России от 09.06.2021 № ОД-1113.
5 В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
6 В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
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