Отозвана лицензия у банка «ИНТЕРПРОМБАНК»Центральный банк РФ отзыв лицензии ИНТЕРПРОМБАНК
Банк России приказом от 16.04.2021 № ОД-691 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого Банка «ИНТЕРПРОМБАНК» (акционерное общество) АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» (рег. № 3266, г. Москва, далее — ИНТЕРПРОМБАНК). По величине активов кредитная организация занимала 151 место в банковской системе Российской Федерации1.
Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что ИНТЕРПРОМБАНК:
- занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также совершал сделки с непрофильными активами в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения;
- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков3.
Подавляющую часть кредитного портфеля ИНТЕРПРОМБАНКа составляли проблемные ссуды. Снижение качества кредитного портфеля, а также вовлеченность банка в ряд судебных разбирательств повлекли значительные финансовые потери, в том числе в связи с необходимостью формирования значительного объема резервов на возможные потери. На фоне ухудшения качества кредитного портфеля ИНТЕРПРОМБАНК провел схемные сделки с непрофильными активами для камуфлирования реальной величины принимаемых рисков и завышения величины капитала.
На протяжении 2020 года наблюдалось снижение ликвидных активов до критического уровня в условиях роста судебных исков в существенном объеме к банку от третьих лиц, в том числе кредитных организаций, что свидетельствовало о неспособности банка в краткосрочной перспективе отвечать по своим обязательствам. Отмеченные тенденции сопровождались оттоком клиентских средств и ухудшением показателя текущей ликвидности.
Совокупность отмеченных рисков и их нарастание привели к неэффективности деятельности ИНТЕРПРОМБАНКа, по итогам 2020 года банком получен убыток 3,9 млрд рублей, что составляло 57% от величины его капитала.
Банк России неоднократно направлял в адрес ИНТЕРПРОМБАНКа предписания о доформировании резервов на возможные потери, исполнение которых выявило наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства в связи со снижением размера собственных средств более чем на 75% при одновременном нарушении ряда обязательных нормативов. Данные обстоятельства свидетельствовали о наличии в деятельности ИНТЕРПРОМБАНКа реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
Банк России также аннулировал лицензию на осуществление ИНТЕРПРОМБАНКом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В ИНТЕРПРОМБАНК назначена временная администрация Банка России4, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего5 либо ликвидатора6. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Информация для вкладчиков: ИНТЕРПРОМБАНК является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
Выплата вкладов производится Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее — Агентство). Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии Агентства (8 800 200-08-05), а также на сайте Агентства в сети Интернет (https://www.asv.org.ru/) в разделе «Страхование вкладов/Страховые случаи».
1 Согласно данным отчетности на 01.04.2021.
2 Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
3 Вкладчик — гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность, или юридическое лицо, указанное в статье 5.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», заключившие с банком договор банковского вклада или договор банковского счета, либо любое из указанных лиц, в пользу которого внесен вклад и (или) которое является владельцем сберегательного сертификата, либо лицо, являющееся владельцем специального счета (специального депозита), предназначенного для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, открытого в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.
4 В соответствии с приказом Банка России от 16.04.2021 № ОД-692.
5 В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
6 В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
Информация предоставлена Пресс-службой Банка России.
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