Отозвана лицензия у банка «Проинвестбанк»Центральный банк РФ отзыв лицензии Проинвестбанк
Банк России приказом от 23.04.2021 № ОД-742 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного коммерческого банка «Профессиональный инвестиционный банк» (публичное акционерное общество) АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) (рег. № 784, г. Пермь, далее — Проинвестбанк). По величине активов кредитная организация занимала 315 место в банковской системе Российской Федерации1.
Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что Проинвестбанк:
- занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения;
- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков3.
Значительную долю активов кредитной организации составляли ссудная задолженность, а также имущество, не используемое в основной деятельности. На фоне ухудшения качества кредитного портфеля Проинвестбанк совершал операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности.
Банк России неоднократно направлял в адрес Проинвестбанка предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению в деятельности кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков.
В Проинвестбанк назначена временная администрация Банка России4, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего5 либо ликвидатора6. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Информация для вкладчиков: Проинвестбанк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
Выплата вкладов производится Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее — Агентство). Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии Агентства (8 800 200-08-05), а также на сайте Агентства в сети Интернет (https://www.asv.org.ru/) в разделе «Страхование вкладов/Страховые случаи».
1 Согласно данным отчетности на 01.04.2021.
2 Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
3 Вкладчик — гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность, или юридическое лицо, указанное в статье 5.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», заключившие с банком договор банковского вклада или договор банковского счета, либо любое из указанных лиц, в пользу которого внесен вклад и (или) которое является владельцем сберегательного сертификата, либо лицо, являющееся владельцем специального счета (специального депозита), предназначенного для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, открытого в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.
4 В соответствии с приказом Банка России от 23.04.2021 № ОД-743.
5 В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
6 В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
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