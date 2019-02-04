ПАО «МИнБанк» повышает ставки по вкладам до 7,75% годовых

ПАО «МИнБанк» повышает ставки по вкладам до 7,75% годовыхМосковский Индустриальный банк вклады
Повышение ставок коснулось самых распространенных вкладов Банка, вклад «Классический» - вклад на фиксированный срок и с фиксированной суммой до 7,75% годовых и вклад «Накопительный» с возможностью пополнения и использования начисленных процентов до 7,5% годовых. Вклады можно открыть дистанционно, льготная ставка также действует при предъявлении пенсионного удостоверения.
Вклад «Классический»
- Вклад может быть открыт в рублях РФ, долларах США, евро.
- Предусмотрена возможность открытия вклада Вкладчикам, относящимся к социально-незащищенной категории граждан при предъявлении в Банк документа, подтверждающего принадлежность Вкладчика к указанной категории, оформленного на его имя. Данной категории граждан открытие вклада в рублях РФ
производится на льготных условиях. Данные о реквизитах документа, подтверждающего статус клиента должны быть занесены в карточку договора банковского вклада в АБС «UBS».
- Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц (за исключением открытия вклада на льготных условиях в пользу третьих лиц, относящихся к социально-незащищенной категории граждан).
- Предусмотрена возможность открытия вклада дистанционно - посредством системы «Телебанк» (подсистемы «Интернет-сервис», «Мобильный банк»).
- При открытии вклада Вкладчик и Банк заключают Договор банковского вклада.
- Банк обязан представить Вкладчику по первому требованию Вкладчика выписку по лицевому счету по вкладу за любой период действия вклада.
- Вклад открывается на фиксированный срок 365 дней.
- Минимальная сумма вклада 30 000/ 1 500 000 рублей РФ/1 000 долларов США/1 000 евро.
- Процентная ставка по вкладу устанавливается в соответствии с утвержденными в Банке «Процентными ставками по вкладам и банковским счетам физических лиц в рублях РФ, долларах США, евро в ПАО «МИнБанк»».
- Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в Банк, до дня возврата суммы Вкладчику включительно. Начисленные проценты выплачиваются Вкладчику в конце срока вклада, путем перечисления на счет по вкладу.
- Внесение дополнительных взносов во вклад не предусмотрено.
- По истечении срока вклада, в случае невостребования Вкладчиком суммы вклада и начисленных процентов, Договор считается продленным на условиях вклада «До востребования», действующих в Банке на дату продления.
- По вкладам, открытым посредством системы «Телебанк» (подсистемы «Интернет-сервис», «Мобильный банк») по истечении срока вклада сумма вклада с причисленными процентами возвращается на карточный счет, с которого перечислялась первоначальная сумма вклада (при закрытии карточного счета – на счет по вкладу «До востребования» - открытый либо новый);
- При досрочном закрытии вклада проценты начисляются по ставке вклада «До востребования», действующей в Банке на момент возврата вклада со дня, следующего за днем заключения Договора, до дня возврата суммы Вкладчику включительно
Вклады Московского Индустриального банка всегда попадают в топы самых прибыльных вкладов банков России. Это еще раз подтверждает намерение Банка предлагать Клиентам самые актуальные и доходные депозиты.
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