Платежи в китайских юанях за пределы континентального Китая

Платежи в китайских юанях за пределы континентального КитаяДенежные переводы и платежи Энерготрансбанк Китай
Уважаемые клиенты!
Для повышения скорости прохождения и снижения риска возврата платежей в китайских юанях за пределы континентального Китая, в том числе и платежи в адрес банков Гонконга, рекомендуем вам указывать банк-посредник в поле 56А (Intermediary Bank). Указанный банк-посредник не должен быть зарегистрирован в странах ЕС, Швейцарии, Великобритании, США и Тайвань и не являться дочерней организацией такого банка.
Для корректного оформления платежных инструкций уточните у иностранного контрагента с какими банками-посредникам возможны расчеты в юанях.
Предложенный алгоритм не исключает рисков возврата платежей, но помогает выбрать наиболее эффективный расчетный маршрут исходя из практики взаимодействия с банками-корреспондентами.
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