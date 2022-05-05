Победе в Великой Отечественной войне посвящается - Банк России выпустил 2 серебрянные монеты

Победе в Великой Отечественной войне посвящается - Банк России выпустил 2 серебрянные монетыДеньги Центральный банк РФ монеты памятные монеты серебряные монеты
Банк России 4 мая 2022 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты:
— номиналом 3 рубля «Орден «Победа» серии «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;
— номиналом 2 рубля «Амет-Хан Султан» серии «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».
Серебряные монеты номиналом 2 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба сплава — 925) и 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметром 33,0 и 39,0 мм соответственно.
С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монет: «2 РУБЛЯ», «3 РУБЛЯ», дата: «2022 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне:
— монеты «Орден «Победа» (каталожный № 5111-0460) расположено выполненное в цвете рельефное изображение ордена «Победа» на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений Кремля и праздничного салюта; внизу по окружности имеется надпись: «ОРДЕН «ПОБЕДА», над ней — дата: «1945».
5111-0460
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук;
— монеты «Амет-Хан Султан» (каталожный № 5110-0170) расположены рельефные изображения портрета дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана и медалей «Золотая Звезда» на фоне выполненных в технике лазерного матирования силуэтов летящих самолетов и стилизованных изображений следов полета; внизу имеется рельефная надпись: «АМЕТ-ХАН СУЛТАН».
5110-0170
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
Информация предоставлена Пресс-службой Банка России.
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