Почта Банк запускает сезонный новогодний вклад со ставкой 5,25% годовых

Почта Банк запускает сезонный новогодний вклад со ставкой 5,25% годовыхДепозиты Почта Банк
С 19 ноября Почта Банк запускает традиционный сезонный вклад «Новый год» с повышенной ставкой 5,25% годовых. Депозит можно открыть по 20 января 2021 включительно как онлайн, так и в отделениях банка.
На новом вкладе можно разместить от 100 тыс. руб. на 91 день. Процентная ставка едина для всех и предоставляется без каких-либо условий. Вклад без пополнений и снятий, начисление процентов происходит в конце срока. По истечении срока размещения средства перечисляются на текущий сберегательный счет.
«В течение уходящего года ставки по депозитам на рынке несколько раз снижались, уменьшая для вкладчиков доходность. Поэтому вдвойне приятно, что сейчас, в преддверии Нового года, мы можем предложить нашим клиентам такой выгодный вклад. 5,25% годовых – это сегодня едва ли не самая высокая на рынке ставка. И при этом без всяких условий. Короткий срок депозита – еще одно его весомое преимущество: не нужно замораживать деньги на длительный период, чего сейчас опасаются многие граждане. Положив деньги сейчас, уже в начале следующего года вы получите ощутимую прибавку», - отметил член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян.
Также продлевается действие промовклада «Удачный сезон» - по 20 января 2021 года. При открытии вклада на 1 год ставка составит 4,25% годовых, на 1,5 года – 4,5% годовых. Минимальная сумма вклада - 100 тыс. рублей. Процентная ставка устанавливается на весь период размещения вклада. Проценты начисляются в конце срока размещения. Пополнение (за исключением первых 10 дней) и снятие средств не предусмотрены. По истечении срока размещения промовклад автоматически пролонгируется на первоначальный срок размещения на условиях вклада «Капитальный».
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