Получайте доход без лишних усилий: Таврический Банк увеличил ставку по накопительному счету до 7,1%Депозиты вклады Банк «Таврический» накопительный счет
С 1 октября Таврический Банк повышает доходность накопительного счета до 7,1 % годовых.
Накопительный счет – это удобное решение для тех, кто предпочитает свободно распоряжаться своими деньгами и получать дополнительный доход.
Счет открывается в рублях без ограничений по сумме и сроку, доступно свободное пополнение и снятие средств.
Проценты начисляются на минимальный остаток на счете и выплачиваются ежемесячно:
- от 0 рублей до 15 000 рублей включительно – 0,01% годовых;
- от 15 000,01 рублей до 750 000 рублей включительно – 4,10 % годовых;
- от 750 000,01 рублей до 1 500 000 рублей включительно – 7,10 % годовых;
- свыше 1 500 000 рублей – 2,10 % годовых.
Открыть счет можно в интернет-банке, мобильном приложении или офисе Таврического Банка.
Денежные средства физических лиц, находящиеся на счетах застрахованы. Номер банка в реестре участников системы страхования вкладов – 235.
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