Повышенная ставка по вкладу «Пенсионный» с ежемесячным начислением процентов

Повышенная ставка по вкладу «Пенсионный» с ежемесячным начислением процентовДепозиты пенсионный вклад вклады Промтрансбанк
Банк ПТБ ценит жизненный опыт и трудовые достижения старшего поколения и всегда предлагает выгодные условия по кредитам и вкладам для пенсионеров.
Банк ПТБ для представителей старшего поколения предлагает новый депозит «Пенсионный» с эффективной ставкой до 5,12% , с ежемесячным начислением процентов по желанию вкладчиков либо на отдельный счет с возможностью снятия денежных средств, либо с капитализацией к основной сумме вклада. Минимальная сумма вклада составляет 5 000 рублей, срок 400 дней.
Оформить вклады можно в любом офисе ПТБ на территории Республики Башкортостан и в г. Москва.
Отличная ежемесячная прибавка к пенсии!
Каждый пенсионер, при открытии либо переоформлении вклада, получит в подарок семена! Вклады ПТБ – это выгодные процентные ставки, надежный способ хранения накоплений, высокий уровень обслуживания, а также широкая линейка депозитов, предоставляющая возможность выбрать для себя оптимальный вариант размещения денежных средств. ПТБ включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов.
Более подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону 8 (347) 2-999-999. Также вы можете заказать звонок или написать WhatsApp, Viber, Telegram 8-967-749-49-49.
Мы рады видеть вас в наших отделениях.
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