Примсоцбанк предлагает новый вклад под 7% годовых

Примсоцбанк предлагает новый вклад под 7% годовыхПромсоцбанк вклады условия по вкладам
Примсоцбанк предлагает к оформлению высокодоходный вклад «Особый» с процентной ставкой 7% годовых.
Условия по вкладу «Особый»:
- Минимальная сумма вклада - 50 тысяч рублей.
- Проценты выплачиваются ежемесячно.
- Срок открытия вклада – 367 дней.
- Пополнение доступно в течение 270 дней с момента открытия вклада.
- Минимальная сумма пополнения вклада – 10 тысяч рублей. Внести средства можно как наличным, так и безналичным способами.
- При досрочном расторжении договора доходность сохраняется ставка 4% - начиная с 91 дня действия вклада.
Начальник управления сопровождения розничных операций ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Андрей Пыжов отметил, что:
«Особый - это действительно хорошая ставка и понятные, честные условия, которые высоко оценивают как наши клиенты, так и журналисты финансовых изданий. Вклад в Примсоцбанке даёт не только серьёзный доход, в несколько раз кратно перекрывающий инфляцию, но и обеспечивает сохранность накоплений.»О безопасности средств вкладчиков Примсоцбанка свидетельствуют высокий рейтинг кредитоспособности RuBBB+, подтверждённый рейтинговым агентством Эксперт РА 22 мая 2018 года, а также серьёзная рентабельность бизнеса. По данным РИА Рейтинг на 1 квартал текущего года, Примсоцбанк занимает 16 место в рейтинге самых прибыльных банков.
Также в пресс-службе банка отмечают, что Примсоцбанк занимает 42 место в рейтинге самых надёжных банков по версии Forbes от 22 марта 2018 года и является участником системы страхования вкладов.
Подробнее о вкладе «Особый» и прочих доступных депозитных продуктах можно узнать в офисах банка, на сайте, а также по номеру Единой справочной службы 8(800)200-42-02.
Источник: Примсоцбанк, 20.07.2018
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