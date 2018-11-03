Примсоцбанк запускает новогодний вклад с процентной ставкой до 7,6% годовых

Примсоцбанк запускает новогодний вклад с процентной ставкой до 7,6% годовыхПримсоцбанк вклады процентная ставка условия по вкладам
В Примсоцбанке запущен сезонный вклад «Новогодний чулок» с процентной ставкой до 7,6% годовых. Вклад доступен для открытия с 1 ноября 2018 года. Вклад можно открыть как в офисе Банка, так и с помощью интернет-банкинга «ПримсоцЛ@йн», в таком случае ставка увеличится на 0,05 п.п.
Основные условия по вкладу:
- Минимальная сумма вклада — 10 тысяч рублей.
- Срок вклада – 367 дней.
- Пополнение вклада без ограничений доступно в течение 180 дней с момента открытия.
- Капитализация вклада - ежеквартальная.
- При досрочном расторжении договора по вкладу - ощутимая доходность. Так, если со дня открытия прошло 181 и более дней, то проценты выплачиваются по ставке 6% годовых.
Начальник отдела депозитов и расчётных услуг населению ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Наталья Лошакова рассказала следующее:
«В новый год мы традиционно предлагаем нашим клиентам высокодоходные вклады. Ведь это время не только для подарков и праздников, но и для создания надёжного финансового фундамента на следующий год. «Новогодний чулок» даёт не только серьёзный доход, кратно перекрывающий инфляцию, но и обеспечивает сохранность накоплений»О безопасности средств вкладчиков Примсоцбанка свидетельствуют высокий рейтинг кредитоспособности RuBBB+, подтверждённый рейтинговым агентством Эксперт РА 22 мая 2018 года, а также долгосрочный рейтинг РДЭ в иностранной валюте на уровне «BB-» со стабильным прогнозом, а также серьёзная рентабельность бизнеса. По данным Коммерсантъ за 1 полугодие текущего года, Примсоцбанк занимает 16 и 14 места в рейтинге самых эффективных и рентабельных банков. Также в пресс-службе банка отмечают, что Примсоцбанк занимает 42 место в рейтинге самых надёжных банков по версии Forbes от 22 марта 2018 года и является участником системы страхования вкладов.
Открыть вклад «Новогодний чулок» можно в любом офисе Примсоцбанка, в интернет-банке или мобильном приложении «ПримсоцЛ@йн». Подробная информация о вкладе доступна на сайте банка и по телефону единой справочной службы: 8(800)200-42-02.
Источник: Примсоцбанк, 02.11.2018
Материалы по теме
- Банковские вклады (депозиты). Оформление. Как избежать ошибок при оформлении вкладов. 9
- Валютные вклады Сбербанка
- Банковские вклады (депозиты). Отдельные моменты управления депозитами (инвестициями) 1
- Входит ли в сумму ежемесячно капитализируемого дохода по вкладу начисленная сумма налога на доход?
- Как открыть вклад или счет физического лица в банке 24