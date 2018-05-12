Примтеркомбанк предупредил своих клиентов об изменении валютного законодательства РФ

Примтеркомбанк предупредил своих клиентов об изменении валютного законодательства РФПримтеркомбанк валютный контроль закон РФ
Примтеркомбанк предупредил своих клиентов, что с 14.05.2018 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и в КоАП РФ.
Данные изменения обязывают резидентов сообщать банкам точные, а не максимальные сроки поступления выручки или товаров. Поправки расширяют перечень операций подлежащих блокировке банками, а также вводят новые штрафы для должностных лиц компаний.
Что нового в оформлении документов по сделке?
В экспортно-импортных контрактах должны быть указаны сроки, за которые каждая сторона исполнит свои обязательства.
В банк нужно будет сообщать именно об этих сроках, а не об ожидаемых максимальных сроках поступления денег или передачи исполненного по контракту обязательства, как сейчас.
Кроме того, компания будет обязана извещать банк о сроках возврата авансовых платежей, которые она переводит нерезиденту.
В договорах займа с заёмщиками-нерезидентами также потребуется указывать сроки исполнения обязательств, но в банк по-прежнему будут сообщать об ожидаемом сроке возврата денег.
Из-за чего банки вправе блокировать операции?
Банки смогут отказывать в проведении операции практически за любое нарушение валютного законодательства.
Сейчас есть два основания для отказа:
- компания не предоставила банку документы, которые он у нее запросил;
- компания сдала недостоверные документы.
С 14 мая добавляются следующие основания для блокировки операции:
- нарушение резидентами положений Закона о валютном регулировании о своих обязанностях, о сделках между собой, об использовании счетов в зарубежных банках;
- компания подала в банк документы, которые не отвечают требованиям Закона о валютном регулировании.
Решение об отказе в операции банк письменно сообщает не позднее следующего рабочего дня после принятия такого решения.
Какие штрафы грозят должностным лицам компаний с 14 мая?
Для должностных лиц вводится ответственность:
- за проведение незаконных валютных операций;
- невыполнение требования о репатриации денег за переданные нерезиденту товары, работы, услуги;
- невозврат предоплаты, если резидент не получил товары, работы, услуги.
До 14 мая за перечисленные нарушения штрафы были предусмотрены только для самих организаций, а также для ИП.
Штраф за каждое нарушение — от 20 тыс. до 30 тыс. руб.
Если в период действия наказания будет совершён аналогичный проступок, суд дисквалифицирует должностное лицо на срок от полугода до трёх лет.
Источник: ООО «Примтеркомбанк», 11 мая 2018
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