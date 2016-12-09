Промсвязьбанк понизил процентную ставку по ипотеке в рамках госпрограммы до 10,9%

09.12.16

Промсвязьбанк

ипотека

процентная ставка

Промсвязьбанк снизив ставку до 10,9% по ипотечной программе, разработанной в рамках государственного субсидирования ипотеки. Данная процентная ставка действует только при условии покупки квартиры у ключевых партнёров Промсвязьбанка, список которых доступен на сайте и в ипотечных центрах банка.



Программа государственного субсидирования ипотеки в Промсвязьбанке была запущена весной 2015 года. На сегодняшний момент четыре из пяти кредитов на недвижимость, оформляемых в банке – это ипотека с гос.поддержкой.



Программа Промсвязьбанка «Новостройка» с гос.поддержкой распространяется на приобретение жилья на рынке новостроек у компаний-застройщиков, аккредитованных банком. Ставка устанавливается по кредиту в рамках ипотечной программы при первоначальном взносе от 20% и на срок от 3 до 25 лет. Максимальная сумма кредита, предусмотренная условиям программы Министерства финансов – 8 млн рублей для приобретения жилья в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и 3 млн рублей для приобретения жилья в других регионах страны. Срок выхода на сделку после одобрения клиента – один день.



С условиями ипотечной программы и списком объектов от застройщиков можно ознакомиться на сайте банка.



Источник: Промсвязьбанк, 08.12.2016 г.



