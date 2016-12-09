|
|
О проекте
|
Промсвязьбанк понизил процентную ставку по ипотеке в рамках госпрограммы до 10,9%09.12.16 Промсвязьбанк ипотека процентная ставка
Промсвязьбанк снизив ставку до 10,9% по ипотечной программе, разработанной в рамках государственного субсидирования ипотеки. Данная процентная ставка действует только при условии покупки квартиры у ключевых партнёров Промсвязьбанка, список которых доступен на сайте и в ипотечных центрах банка.
Программа государственного субсидирования ипотеки в Промсвязьбанке была запущена весной 2015 года. На сегодняшний момент четыре из пяти кредитов на недвижимость, оформляемых в банке – это ипотека с гос.поддержкой.
Программа Промсвязьбанка «Новостройка» с гос.поддержкой распространяется на приобретение жилья на рынке новостроек у компаний-застройщиков, аккредитованных банком. Ставка устанавливается по кредиту в рамках ипотечной программы при первоначальном взносе от 20% и на срок от 3 до 25 лет. Максимальная сумма кредита, предусмотренная условиям программы Министерства финансов – 8 млн рублей для приобретения жилья в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и 3 млн рублей для приобретения жилья в других регионах страны. Срок выхода на сделку после одобрения клиента – один день.
С условиями ипотечной программы и списком объектов от застройщиков можно ознакомиться на сайте банка.
Источник: Промсвязьбанк, 08.12.2016 г.
Материалы по теме
Последние новости
|
Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист
Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.
Последние новости на сегодняПоложена ли компенсация по вкладам моих родителей и какова сумма старого вклада на данный год? 16.12.16
Успешно завершён пилотный проект Ханты-Мансийского банка по переводу зарплаты клиентов на карты национальной платёжной системы «Мир» 23.12.16
Интересное на сайте
|
Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.
Копирование и перепечатка статей без согласия автора запрещена.
Авторские права защищены законом. Copyright © Официальный сайт Банкирша.com .2016
|bankirsha.com