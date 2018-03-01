Промсвязьбанк предложил клиентам новую зарплатную карту «Все включено»Промсвязьбанк зарплатные карты
Промсвязьбанк предложил клиентам новую зарплатную карту категории Platinum «Все включено» с дополнительными опциями и привилегиями.
Отличие новой зарплатной карты – в сочетании всех важных для клиента преимуществ в одной карте:
- бесплатное снятие в банкоматах других банков (до 150 000 рублей),
- высокий процент на остаток по счёту - до 8%,
- кэшбэк до 2% на все категории покупок,
- дисконтные программы со скидками до 40% - более чем у 3500 партнёров банка,
- бесплатные платежи и переводы.
Как отмечает старший вице-президент, директор департамента розничных продаж корпоративным клиентам Промсвязьбанка Дмитрий Криштопа:
«Без ложной скромности можно сказать, что новая зарплатная карта Промсвязьбанка «Все включено» – лучшая на рынке по своему наполнению. Все услуги на ней – бесплатные, простые и понятные, а главное: приносят дополнительный доход нашим клиентам. Мы предлагаем максимально выгодный процент на остаток и высокий кэшбэк на все виды трат. Все клиенты, заказавшие «Все включено», получают карту премиальной категории – это еще одно приятное дополнение, реализованное в новом продукте. Многие уже устали от большого количества карт в кошельке, и наше новое предложение позволит использовать зарплатную карту как основной финансовый инструмент на все случаи жизни»Зарплатный проект Промсвязьбанка включает в себя более 30 000 организаций и обслуживает порядка 1 500 000 зарплатных карт. ПСБ осуществляет приём и обслуживание карт международных платёжных систем Visa International, Mastercard WorldWide, а также национальной платёжной системы «Мир» в банкоматной сети банка, которая насчитывает более 15000 устройств (собственной и партнёрской сети).
Зарплатным клиентам традиционно доступны специальные условия по вкладам, потребительским кредитам, ипотеке и другим услугам банка, в том числе в дистанционных каналах банка в режиме 24/7.
Подробную информацию о новой зарплатной карте и дополнительных преимуществах обслуживания можно получить в любом из офисов ПСБ, контакт-центре или найти на сайте банка.
Источник: Промсвязьбанк, 27.02.2018г.
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