Промсвязьбанк снизил процентные ставки по ипотеке для первичного рынка до 8,9%Промсвязьбанк ипотека процентная ставка
Промсвязьбанк значительно улучшил условия по ипотечным программам, снизив базовую ставку для первичного рынка до 8,9%.
Теперь Промсвязьбанк предлагает заёмщикам следующие процентные ставки по ипотеке:
- По программе «Новостройка» - до 8,9% действует при покупке недвижимости у ключевых партнёров банка и первоначальном взносе от 20%.
- По программам «Вторичный рынок» и «Залоговый кредит целевой» Для вторичного рынка ипотечная ставка – от 9% годовых.
- По программе «Альтернатива» (кредит наличными под залог квартиры на любые цели) - ставка 12,5% годовых.
- По рефинансированию ипотечных кредитов для вторичного жилья ставка - 9,2% годовых.
Для держателей зарплатных карт ПСБ действует дополнительный дисконт: 0,1% от стандартной ставки.
Руководитель блока «Розничный бизнес» Промсвязьбанка Вячеслав Грицаенко отметил, что:
«Ипотечное кредитование является одним из приоритетных направлений развития розничного бизнеса в текущем году – именно поэтому мы постоянно работаем над повышением доступности ипотечных кредитов для все более широкого круга клиентов и предлагаем новые интересные программы кредитования: например, мы запустили программу рефинансирования ипотеки на первичном рынке. Помимо снижения процентных ставок мы работаем над повышением клиентского сервиса: так, нашим клиентам стала доступна возможность дистанционного погашения кредита в интернет-банке. В свою очередь, мы уверены, что новые привлекательные условия по ипотеке в совокупности с расширением территориального присутствия банка позволят нам расти опережающими темпами»Подробнее с условиями ипотечных программ ПСБ можно Ознакомиться на сайте Промсвязьбанка.
Источник: Промсвязьбанк, 07.03.2018
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