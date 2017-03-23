Промсвязьбанк снизил процентные ставки по ипотеке



Промсвязьбанк улучшил условия по ипотечным кредитам, снизив базовую ставку для первичного рынка до 10,9%, а первоначальный взнос - до 10%.
В разрезе ипотечных программ ПСБ установлены следующие процентные ставки:
  • По программе «Новостройка» процентная ставка - от 10,9%.

  • По программам «Вторичный рынок» и «Залоговый кредит целевой» (для вторичного рынка) ипотечная ставка установлена - от 11,75%.

  • В рамках программы «Альтернатива» для клиентов, желающих получить денежные средства на любые цели под залог квартиры в собственности доступна ставка - от 14,5%.
Минимальный первоначальный взнос по программам «Новостройка» и «Вторичный рынок» составит от 10% от стоимости приобретаемой квартиры. Кроме того, в ПСБ предусмотрены специальные программы без первоначального взноса для ключевых партнеров банка.

Руководитель блока «Розничный бизнес» Промсвязьбанка Евгений Дмитриев сказал следующее: комментирует.
«Снижение ставок по ипотеке в ПСБ – это, прежде всего, следование общей тенденции рынка и ответ на активный спрос клиентов. В 2016 году мы увеличили объем выданных жилищных кредитов, по сравнению с предыдущим годом, более чем в 4 раза. В 2017 году мы существенно расширили возможности для получения ипотеки в Промсвязьбанке: например, ее можно оформить без документов, подтверждающих доход, а также в качестве первоначального взноса принимаем средства материнского капитала. Помимо этого, увеличили число офисов по продажам ипотеки и планируем развивать это направление».
Подробнее ознакомиться с условиями ипотечных программ можно на сайте Промсвязьбанка.

Источник: Промсвязьбанк, 22.03.2017




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