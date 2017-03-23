Промсвязьбанк снизил процентные ставки по ипотеке

Промсвязьбанк снизил процентные ставки по ипотекеПромсвязьбанк ипотека процентная ставка условия кредитования
Промсвязьбанк улучшил условия по ипотечным кредитам, снизив базовую ставку для первичного рынка до 10,9%, а первоначальный взнос - до 10%.
В разрезе ипотечных программ ПСБ установлены следующие процентные ставки:
- По программе «Новостройка» процентная ставка - от 10,9%.
- По программам «Вторичный рынок» и «Залоговый кредит целевой» (для вторичного рынка) ипотечная ставка установлена - от 11,75%.
- В рамках программы «Альтернатива» для клиентов, желающих получить денежные средства на любые цели под залог квартиры в собственности доступна ставка - от 14,5%.
Руководитель блока «Розничный бизнес» Промсвязьбанка Евгений Дмитриев сказал следующее: комментирует.
«Снижение ставок по ипотеке в ПСБ – это, прежде всего, следование общей тенденции рынка и ответ на активный спрос клиентов. В 2016 году мы увеличили объем выданных жилищных кредитов, по сравнению с предыдущим годом, более чем в 4 раза. В 2017 году мы существенно расширили возможности для получения ипотеки в Промсвязьбанке: например, ее можно оформить без документов, подтверждающих доход, а также в качестве первоначального взноса принимаем средства материнского капитала. Помимо этого, увеличили число офисов по продажам ипотеки и планируем развивать это направление».Подробнее ознакомиться с условиями ипотечных программ можно на сайте Промсвязьбанка.
Источник: Промсвязьбанк, 22.03.2017
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