Промсвязьбанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам и рефинансированию до 10,4%



Промсвязьбанк предложил клиентам сниженные процентные ставки по потребительским кредитам и рефинансированию кредитов сторонних банков.

Оформить кредит теперь можно по процентным ставкам:
  • от 10,4% (с оформлением финансовой защиты)
  • от 14,4% (без финансовой защиты).

Процентная ставка рассчитывается индивидуально для каждого клиента с учётом канала выдачи кредита – так, при оформлении кредита в мобильном интернет-банке процентная ставка ниже. Участники программы кредитования Промсвязьбанка также могут воспользоваться услугой «Кредитные каникулы»: отложить два ежемесячных платежа ежегодно.

Подробную информацию об условиях кредитования можно найти на сайте банка или получить по телефону контакт-центра: 8-800-333-03-03.

Источник: Промсвязьбанк, 19.02.2018 г.




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