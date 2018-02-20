Промсвязьбанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам и рефинансированию до 10,4%Промсвязьбанк потребительские кредиты процентная ставка рефинансирование кредитов
Промсвязьбанк предложил клиентам сниженные процентные ставки по потребительским кредитам и рефинансированию кредитов сторонних банков.
Оформить кредит теперь можно по процентным ставкам:
- от 10,4% (с оформлением финансовой защиты)
- от 14,4% (без финансовой защиты).
Процентная ставка рассчитывается индивидуально для каждого клиента с учётом канала выдачи кредита – так, при оформлении кредита в мобильном интернет-банке процентная ставка ниже. Участники программы кредитования Промсвязьбанка также могут воспользоваться услугой «Кредитные каникулы»: отложить два ежемесячных платежа ежегодно.
Подробную информацию об условиях кредитования можно найти на сайте банка или получить по телефону контакт-центра: 8-800-333-03-03.
Источник: Промсвязьбанк, 19.02.2018 г.
Материалы по теме