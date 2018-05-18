Промсвязьбанк снизил процентные ставки по ряду ипотечных программ

Промсвязьбанк снизил процентные ставки по ряду ипотечных программПромсвязьбанк ипотека процентная ставка
С 16 мая 2018 года Промсвязьбанк улучшил условия по двум ипотечным программам, снизив процентные ставки:
- до 9,4% годовых - по кредитам на покупку апартаментов
- до 11,3% годовых - по кредиту наличными под залог квартиры.
Процентные ставки по ссудам на приобретение апартаментов снижены по программам на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынке.
Банк предложил заёмщикам следующие процентные ставки по кредитам на покупку апартаментов:
- 9,4% годовых - при покупке апартаментов в новостройке с первоначальным взносом от 20%. (Минимальная ставка)
- 9,9% годовых - по кредитам с первоначальным взносом 10%.
- 9% годовых - при приобретении апартаментов на вторичном рынке при первоначальном взносе от 20%,
- 9,4% годовых - по кредитам с первоначальным взносом 10%.
Промсвязьбанк также предложил клиентам улучшенные условия по кредиту наличными под залог квартиры на любые цели в рамках программы «Альтернатива», снизив по нему процентную ставку до 11,3% годовых.
Руководитель группы управления ипотечных продуктов и рефинансирования ПАО «Промсвязьбанк» Марина Заботина прокомментировала изменения так:
«Рынок ипотечного кредитования самый быстрорастущий сегмент розничного бизнеса, и мы рады предложить нашим клиентам новые возможности выбора. Для этого Промсвязьбанк улучшает условия кредитования на приобретение одного из популярных объектов недвижимости апартаментов. Мы также улучшаем сервис, разрабатываем привлекательные условия по кредитам и другим продуктам банка».Новые условия по кредитам действуют с 16 мая. Ознакомиться подробнее с условиями ипотечных программ ПСБ можно на сайте банка.
Источник: Промсвязьбанк, 17.05.2018г.
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