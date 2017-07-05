Промсвязьбанк запускает карту «Мир» для пенсионеров

Промсвязьбанк запускает карту «Мир» для пенсионеровПромсвязьбанк карта "МИР" платёжная система "Мир" социальная карта
Клиенты Промсвязьбанка могут бесплатно получить карту «Мир» для перечисления пенсионных выплат. Карта выпускается в день обращения за несколько минут и может быть выдана за один год до выхода клиента банка на пенсию.
Пенсионная карта Промсвязьбанка на базе платежной системы «Мир» имеет ряд преимуществ:
- бесплатный выпуск и обслуживание,
- начисление процентов до 5% на остаток средств по карте,
- снятие наличных в банкоматах ПСБ без комиссии.
- Держатели карты могут получать скидки по программе «Мир скидок» ПСБ и участвовать в бонусной программе PSBonus.
Директор по депозитным и расчетным продуктам Промсвязьбанка Наталья Волошина отмечает, что:
«Пенсионную карту Промсвязьбанка можно начать использовать заранее и в момент подачи заявления на выплату пенсии уже иметь рабочий финансовый инструмент. За счет процента на остаток выгодно сохранять пенсию на карте, а накопленные баллы PSBonus можно конвертировать в рубли или оплачивать ими сотовую связь, коммунальные услуги и другие платежи в мобильном и интернет-банке ПСБ»
Переход на платежную систему «Мир» осуществляется в рамках поправки к Федеральному закону РФ №161 «О Национальной платежной системе». ФЗ устанавливает обязанность банков использовать национальные платежные инструменты при осуществлении операций по счетам физических лиц, получающих денежные выплаты из бюджета РФ или государственных внебюджетных фондов.
Более подробную информацию о тарифах и условиях выпуска пенсионных карт Промсвязьбанка можно получить на сайте банка.
Источник: Промсвязьбанк, 03.07.2017г.
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