Промсвязьбанк запускает новый накопительный счёт с процентной ставкой до 7,25% годовых

Промсвязьбанк запускает новый накопительный счёт с процентной ставкой до 7,25% годовыхПромсвязьбанк накопительный счёт процентная ставка
Промсвязьбанк запускает новый накопительный счёт «Честная ставка», на котором можно разместить средства на любой срок и получать доход по процентной ставке - до 7% годовых. А для премиальных клиентов программы Orange Premium Club по накопительному счёту действует процентная ставка - до 7,25% годовых.
Максимальная процентная ставка выплачивается клиентам в первые три календарных месяца. Проценты выплачиваются ежемесячно исходя из фактических ежедневных сумм на счёте.
В первые три месяца с момента открытия счета процентная ставка составит 7-7,25%, с третьего по шестой месяц включительно – 6,5%, с шестого месяца и далее ставка будет 6%. Указанные процентные ставки действуют для сумм размещения от 1 рубля до 5 млн руб., на сумму свыше 5 млн руб. действует ставка 0,01% годовых.
Доход рассчитывается исходя из дневного остатка по счету. Иными словами, если в какой-то из дней остаток по счету равен нулю, проценты не будут начислены только за этот день. Таким образом, доход можно получить даже при размещении средств всего на день.
Директор департамента расчетных и сберегательных продуктов Промсвязьбанка Наталья Волошина отмечает:
«Накопительные счета – один из самых популярных инструментов сбережений у наших клиентов, и мы рады предложить еще один вариант выгодного размещения средств. Новый счет подойдет клиентам, которым нужен оперативный доступ к средствам при возможности получить дополнительный доход».По итогам первого квартала 2019 года объем средств, размещенных на накопительных счетах Промсвязьбанка, вырос почти на 10% и по состоянию на 1 апреля превысил 35,2 млрд руб. Промсвязьбанк предоставляет широкую линейку вкладов и накопительных счетов для частных лиц и входит в 10-ку крупнейших банков Российской Федерации по привлечению средств населения.
Подробно с условиями по накопительному счету «Честная ставка» вы можете ознакомиться по ссылке.
Источник: Промсвязьбанк, 22.04.2019 г.
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