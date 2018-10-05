Промсвязьбанк запустил карту для военных пенсионеров



Новая пенсионная карта Промсвязьбанка специально разработана для военных пенсионеров, ветеранов боевых действий, а также военнослужащих предпенсионного возраста. Карта выпускается на платежной системе "Мир" и объединяет в себе преимущества платежного инструмента для ежедневных трат и средства накопления.
Пенсионная карта Промсвязьбанка (26952 bytes)
Пенсионная карта Промсвязьбанка
На остаток по счету карты начисляется 5% годовых. При этом по карте предусмотрено начисление кэшбэка в 3% за покупки в аптеках и на АЗС. Кроме того, по карте для военных пенсионеров предусмотрено бесплатное снятие наличных в банкоматах любых банков Для снятия наличных сверх указанной суммы держатели карты могут воспользоваться сетью банкоматов Просвязьбанка и банков партнеров, насчитывающей более 9 тыс. устройств по всей России.

Основные особенности карты
  • Бесплатное снятие наличных в любом банкомате страны (в пределах 50 тыс. руб. в месяц.)
  • Дополнительный доход: получайте 5% годовых на остаток от 3 000 рублей на счете карты.
  • Кэшбэк 3% в аптеках и на АЗС
  • Бесплатное и оперативное обслуживание: получение карты в день обращения, своевременное поступление пенсии на счет.

В июне 2018 года Промсвязьбанк вошел в число банков, уполномоченных выплачивать пенсии, предусмотренные законом РФ "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей".

По выбору клиента карта может быть как именная, так и неименная моментального выпуска. Чтобы получать пенсию на карту Промсвязьбанка, военному пенсионеру необходимо подать заявление о доставке пенсии на счет этой карты в военный комиссариат или иное ведомство, организующее выплату пенсии.

"Карта для военных пенсионеров создана для того, чтобы стать надежным помощником и платежным средством в повседневной жизни, — отмечает директор департамента расчетных и сберегательных продуктов Промсвязьбанка Наталья Волошина. — Разрабатывая этот продукт, мы постарались учесть основные требования клиентов к картам для зачисления пенсий. На остаток средств на карте начисляется процент, за покупки в популярных категориях аптеки и АЗС клиент получает кэшбэк, кроме того, есть возможность бесплатного снятия наличных в банкомате любого банка страны".

Также Промсвязьбанк улучшил условия по действующей пенсионной карте для гражданских пенсионеров, добавив возможность получения 3% кэшбэка за покупки по карте в аптеках и АЗС.

Пенсионную карту могут получить:
  • граждане, имеющие пенсионное удостоверение соответствующего силового ведомства;
  • граждане, имеющие удостоверение ветерана боевых действий.

Для получения пенсии на пенсионную карту необходимо:
  • оформить карту в любом офисе Промсвязьбанка за один визит;
  • получить реквизиты счета пенсионной карты;
  • подать заявление в военкомате по месту регистрации или в управлении по выплате пенсий силового ведомства.


Узнать подробнее о пенсионных картах Промсвязьбанка можно на официальном сайте банка.



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