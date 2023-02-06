Промтрансбанк повышает ставки по вкладам в юанях

Промтрансбанк повышает ставки по вкладам в юаняхДепозиты вклады Китай
Банк ПТБ с 3 февраля 2023 года увеличивает размер ставок по вкладам в китайских юанях. Ставка по договору вклада сроком 180 дней составит 2,0% годовых, а при сроке 370 дней – 2,5% годовых. Минимальная сумма для размещения всего 1000 юаней.
Ирина Сафина, начальник управления продаж комиссионных продуктов Банка ПТБ:
«Китайский юань становится всё популярнее среди вкладчиков – одни постепенно замещают в портфелях менее выгодные доллары и евро, другие диверсифицируют вложения и надеются на рост курса по отношению к рублю. В любом случае вклады в китайских юанях по привлекательным ставкам в ПТБ – это разумное решение в текущих экономических условиях. Не стоит забывать, что экономика КНР является одной из крупнейших в мире. Китайский юань используется в мировых резервах и считается достаточно стабильной валютой».
ПТБ является банком-участником Системы страхования вкладов, которая функционирует в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003г. №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Максимальная сумма страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 млн. рублей.
Более подробную информацию о вкладах можно узнать на сайте Банка, по телефону +7(347)299-999 или в мессенджерах WhatsApp, Telegram +7(967)749-49-49.
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