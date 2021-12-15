Промтрансбанк повысил ставки по всей линейке вкладов в рублях

Промтрансбанк повысил ставки по всей линейке вкладов в рубляхДепозиты вклады Промтрансбанк
С 13 декабря 2021г. ПТБ повышает ставки по всей линейке депозитов в рублях.
Вклад «БАЙРАМ» - в линейке рублевых депозитов является одним из самых популярных. Условия по вкладу позволяют не только выгодно размещать свободные средства на длинный срок, но и снимать деньги с сохранением повышенных процентов в короткие периоды.
Таким образом, у вкладчиков появляется возможность фиксировать доход и в зависимости от ситуации на финансовом рынке России размещать далее свои средства с учетом меняющихся ставок по вкладам.
Ставки по этому вкладу: с 1 по 90 день ставка по вкладу составляет 7,0 %, с 91 по 180 день – 7,25 %, с 181 по 370 день – 8,0 %, с 371 дня и до окончания срока действия вклада ставка 6,0 %. По истечении каждого периода у клиентов есть возможность снять деньги с сохранением начисленных процентов. Проценты причисляются к основной сумме вклада Минимальная сумма первоначального взноса по всем видам срочных вкладов – 10 000 рублей. Оформить вклады можно в любом офисе ПТБ на территории Республики Башкортостан и в г. Москве.
Вклады ПТБ – это выгодные процентные ставки, надежный способ хранения накоплений, высокий уровень обслуживания, а также широкая линейка депозитов, предоставляющая возможность выбрать для себя оптимальный вариант размещения денежных средств. ПТБ включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов. Более подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону 8 (347) 2- 999-999. Также вы можете заказать звонок или написать WhatsApp, Viber, Telegram 8-967- 749-49-49.
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