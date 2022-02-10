Промтрансбанк предлагает повышенное начисление на остаток по счету ИП



Банк ПТБ в 2022 году повысил ставку начисления на остаток по тарифному плану «Предприниматель» до 6,5 %.

Преимущества тарифного плана «Предприниматель» в Банке ПТБ для малого бизнеса:

  • начисление 6,5 % годовых на остаток по расчетному счету дает Вам возможность зарабатывать при любом остатке на счете;
  • стоимость платежных поручений всего 15 руб.;
  • 2 месяца бесплатного обслуживания счета. Если Вы приведете на обслуживание друга, клиента, контрагента, то получите еще два месяца в подарок. И это может длиться бесконечно, если у Вас много друзей.

В рамках данного пакета мы предлагаем:

  • бесплатное открытие расчетного счета в течение одного дня;
  • бесплатное расчетное обслуживание в течение трех месяцев;
  • бесплатное ведение счета с использованием системы «Интернет Клиент-банк»;
  • бесплатное исполнение платежных документов;
  • бесплатное оформление и заверение карточек образцов подписей;
  • бесплатное оформление копий и заверение учредительных документов;
  • бесплатная выдача чековой книжки;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • бесплатное выдача выписок;
  • бесплатно оформление и заполнение платежных документов;
  • начисление % на остаток средств на расчетном счете.

Согласно закону №410-ФЗ страхованию в «Агентстве по страхованию вкладов» подлежат средства на всех банковских счетах (вкладах) индивидуальных предпринимателей до 1 400 000 рублей.

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С подробной информацией можно ознакомиться в разделе «Тарифы», в отделениях Банка, по телефону 8 (347) 2- 999-999. Также вы можете заказать звонок или заполнить заявку онлайн или написать WhatsApp, Viber, Telegram 8-967-749-49-49.

Мы рады видеть Вас в наших отделениях.




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