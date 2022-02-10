Промтрансбанк предлагает повышенное начисление на остаток по счету ИП

Промтрансбанк предлагает повышенное начисление на остаток по счету ИПДепозиты вклады процентная ставка Промтрансбанк
Банк ПТБ в 2022 году повысил ставку начисления на остаток по тарифному плану «Предприниматель» до 6,5 %.
Преимущества тарифного плана «Предприниматель» в Банке ПТБ для малого бизнеса:
- начисление 6,5 % годовых на остаток по расчетному счету дает Вам возможность зарабатывать при любом остатке на счете;
- стоимость платежных поручений всего 15 руб.;
- 2 месяца бесплатного обслуживания счета. Если Вы приведете на обслуживание друга, клиента, контрагента, то получите еще два месяца в подарок. И это может длиться бесконечно, если у Вас много друзей.
В рамках данного пакета мы предлагаем:
- бесплатное открытие расчетного счета в течение одного дня;
- бесплатное расчетное обслуживание в течение трех месяцев;
- бесплатное ведение счета с использованием системы «Интернет Клиент-банк»;
- бесплатное исполнение платежных документов;
- бесплатное оформление и заверение карточек образцов подписей;
- бесплатное оформление копий и заверение учредительных документов;
- бесплатная выдача чековой книжки;
- бесплатное СМС-информирование;
- бесплатное выдача выписок;
- бесплатно оформление и заполнение платежных документов;
- начисление % на остаток средств на расчетном счете.
Согласно закону №410-ФЗ страхованию в «Агентстве по страхованию вкладов» подлежат средства на всех банковских счетах (вкладах) индивидуальных предпринимателей до 1 400 000 рублей.
Заполняйте дистанционную заявку ! При наличии вопросов мы готовы отправить к Вам менеджера для личной консультации.
С подробной информацией можно ознакомиться в разделе «Тарифы», в отделениях Банка, по телефону 8 (347) 2- 999-999. Также вы можете заказать звонок или заполнить заявку онлайн или написать WhatsApp, Viber, Telegram 8-967-749-49-49.
Мы рады видеть Вас в наших отделениях.
Комментарии и отзывы отсутствуют
Материалы по теме
- Банковские вклады (депозиты). Оформление. Как избежать ошибок при оформлении вкладов. 9
- Валютные вклады Сбербанка
- Банковские вклады (депозиты). Отдельные моменты управления депозитами (инвестициями) 1
- Входит ли в сумму ежемесячно капитализируемого дохода по вкладу начисленная сумма налога на доход?
- Как открыть вклад или счет физического лица в банке 24