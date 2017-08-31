Райффайзенбанк запускает дебетовую карту и приложение для детей от 6 до 17 лет

Райффайзенбанк запускает дебетовую карту и приложение для детей от 6 до 17 летРайффайзенбанк дебетовая карта
С 1 сентября 2017 года Райффайзенбанк запускает детскую дебетовую карту и мобильное приложение «Райффайзен-Start» для детей от 6 до 17 лет.
Новая дебетовая карта с технологией бесконтактной оплаты выпущена совместно с платёжной системой MasterCard. Для детей до 14 лет карта оформляется как дополнительная к счету одного из родителей. Владелец счета имеет возможность установить лимиты на ежедневные траты и снятие наличных, ограничения на покупки в интернете, а также получать SMS-оповещения о транзакциях.
Детские карты будут выпускаться с несколькими дизайнами на выбор, а для клиентов 14+ на все категории покупок, оплаченных безналично, будет начисляться кэшбэк 5%. Максимальный размер вознаграждения — 2400 руб. в год. Карта может быть выпущена как к счету одного из родителей, так и к счету ребёнка, но при согласии одного из родителей.
При расчётах картой детям и родителям доступны скидки у партнёров банка. Для владельцев детской карты банк также запускает отдельную телефонную линию 8 800 770 06-18 с упрощённым голосовым меню.
Детское мобильное приложение «Райффайзен-Start» может бесплатно скачать в Apple Store или Google Play любой ребёнок. Сервисом можно пользоваться как независимым продуктом для учёта наличных денег либо «привязать» к нему детскую карту банка.
В мобильном приложении Райффайзенбанка есть все самые нужные функции для детей. С помощью «Райффайзен-Start» изо дня в день ребёнок может учитывать карманные деньги, наличные траты и по детской карте банка, создавать конкретные цели и копить на них. Возможность следить за статистикой расходов позволяет правильно оценивать и корректировать их.
Из приложения ребёнок может попросить у родителей средства на свои цели или расходы, если родители — клиенты банка. Запрос придёт в аккаунт интернет-банка (приложение можно синхронизировать с «Райффайзен-Онлайн» одного из родителей).
Руководитель управления развития отношений с обеспеченными клиентами и не кредитных продуктов Райффайзенбанка Дамьен Леклер рассказывает:
«Мы проанализировали потребности наших клиентов и поняли, что более 35% уже обслуживаются у нас всей семьёй, и многие хотели бы оформить карты для детей. Как показали наши исследования, для родителей важно иметь возможность контролировать расходы ребенка и с помощью банковских продуктов обучать детей финансовой грамотности. Для младшего возраста важен дизайн и игровой формат, для подростков — кэшбэк, технологичность, стиль. В итоге мы создали карту с опциями установления лимитов на операции, SMS-оповещением, чтобы родители могли контролировать операции детей, а также ярким дизайном, кэшбэком и приложением, чтобы для ребёнка её использование было комфортным и увлекательным»Руководитель отдела электронного бизнеса Райффайзенбанка Наталия Масарская говорит:
«Наше приложение для детей «Райффайзен-Start» — это новый для рынка продукт. Существует множество сервисов для учёта расходов и планирования бюджета, но большинство из них ориентированы на взрослую аудиторию. Мы сделали продукт, который будет интересен детям благодаря простому и яркому интерфейсу, визуализации целей и другим функциям. Интеграция приложения с детской картой сделает процесс учёта расходов и доходов ещё более удобным для детей и родителей»
Источник: Райффайзенбанк, 30 августа 2017
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