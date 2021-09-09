Райффайзенбанк запускает новый накопительный счет «Выгода»Депозиты Райффайзенбанк накопительный счет
Райффайзенбанк запустил новый рублевый накопительный счет «Выгода» со ставкой 5% на всю сумму, без звездочек и ограничений. Он дает клиентам максимум гибкости в управлении сбережениями. Проценты начисляются ежемесячно, исходя из минимального баланса за месяц. При этом клиенты могут снимать средства и пополнять счет, а также создавать разные счета под конкретные цели и переименовывать их.
«Легкость в управлении сбережениями — важный аспект для наших клиентов. Новый накопительный продукт позволяет получать 5% на минимальный остаток, вне зависимости от трат, вносить деньги в течение месяца и управлять накоплениями, исходя из собственных целей. С „Выгодой“ легко делать сбережения под привлекательную ставку», — отметил Роман Карандин, руководитель направления развития некредитных продуктов Райффайзенбанка.
Накопительный счет «Выгода» доступен всем розничным клиентам Райффайзенбанка. Его можно открыть как в приложении Райффайзен Онлайн, так и в контакт центре или отделении банка. Новые клиенты банка могут заполнить заявку на сайте — курьер привезет все необходимые документы и бесплатную дебетовую Кэшбэк карту. С помощью карты клиент получит доступ к мобильному банку Райффайзен Онлайн и сможет открывать накопительные счета в считанные секунды.
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