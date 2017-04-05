Райффайзенбанк запускает сезонный вклад

Райффайзенбанк запускает сезонный вкладРайффайзенбанк вклады процентная ставка условия по вкладам
Райффайзенбанк запускает новый сезонный вклад в рублях - «Прибыльный сезон». Сезонный вклад отличается выгодной процентной ставкой от 4% до 7,5% «годовых». Вклад можно открыть в период с 4 апреля до 16 мая 2017 года.
Основные условия по вкладу:
- Минимальная сумма - 50 тысяч рублей.
- Максимальная сумма всех вкладов «Прибыльный сезон» — 20 000 000 рублей.
- Предлагаемые сроки вклада - 31 день, 91 день, 181 день и 366 дней.
- Наивысшая процентная ставка в 7,5% годовых предлагается при сумме вклада от 5 000 000 рублей со сроком 181 день.
- Вклад оформляется через интернет-банк или в отделении.
- Начисленные проценты по депозиту выплачиваются в день окончания срока депозита путём перечисления на текущий счёт Клиента в Банке.
- Пополнение депозита - не предусмотрено.
- Частичное истребование депозита без прекращения действия договора – не предусмотрено.
Начальник управления развития отношений с обеспеченными клиентами и не кредитных продуктов Райффайзенбанка Дамьен Леклер говорит,что:
«Накануне сезона отпусков вопрос безопасного размещения сбережений по выгодным условиям становится особенно актуальным. Мы стремимся отвечать на все потребности наших клиентов и традиционно в этот период предлагаем депозитные продукты с повышенными процентными ставками. Уверен, „Прибыльный сезон“ окажется востребованным у тех, кто ценит сочетание надёжности и доходности».Клиент может выбрать для себя удобные условия по вкладу с учётом градации процентных ставок по сроку и сумме вложения средств.
Более подробную информацию о вкладах Райффайзенбанка можно найти на официальном сайте банка.
Источник: Райффайзенбанк , 04 апреля 2017
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