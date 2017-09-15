Реализация мер по повышению финансовой устойчивости ПАО Банк «ФК Открытие»



Банк России утвердил план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (рег. № 2209).

Планом предусмотрены следующие действия, которые будут способствовать дальнейшему развитию кредитной организации и повысят её финансовую устойчивость, а именно:
  • Докапитализация банка

  • Предоставление банку средств на поддержание ликвидности.


Источник: Банк России, 15 сентября 2017 года




Материалы по теме