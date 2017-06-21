РосЕвроБанк расширил возможности получения овердрафта к картам

РосЕвроБанк расширил возможности получения овердрафта к картамРосЕвроБанк банковская карта овердрафт
Предлагая клиентам одну из самых низких ставок по овердрафтам, РосЕвроБанк расширил перечень карт, к которым можно открыть кредитный лимит.
Клиенты РосЕвроБанка могут подать заявку на открытие овердрафта к картам со следующими тарифными планами:
- «Космическая карта»,
- «Платиновая карта»,
- «Миллионер»,
- «Накопительная карта»,
- МИР Классическая,
- МИР Премиальная
- MasterCard World PayPass.
Заявку на кредитный лимит можно оставить на сайте или в Контактном центре Банка. Для клиентов, получающих заработную плату на карту РосЕвроБанка, достаточно предоставить анкету-заявление на кредитный лимит и паспорт.
Директор департамента развития розничного бизнеса РосЕвроБанка Антон Суворкин сказал, что:
«Помимо низкой ставки нашим клиентам доступен беспроцентный период пользования овердрафтом - до 55 дней. Пополнять карту можно в интернет-банке или мобильном приложении переводом с карты любого банка. За эту операцию комиссия не взимается. Кроме того, с помощью карты с овердрафтом в интернет-банке или мобильном приложении можно оплатить услуги более чем 500 провайдеров услуг по всей стране».
Источник: РосЕвроБанк, 20.06.2017
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